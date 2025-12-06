Стаж украинских преподавателей за границей официально будут засчитывать для надбавок

Теперь преподавательский опыт, полученный за границей, официально будет влиять на размер надбавок — достаточно подтвердить его документами.

Кабмин принял постановление 1562, которой внес изменения в Порядок выплаты надбавок за выслугу лет педагогическим и научно-педагогическим работникам. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Изменение предусматривает, что гражданам Украины, которые осуществляли преподавательскую деятельность за границей, может засчитываться соответствующий стаж работы для получения надбавки за выслугу лет. Речь идет о случаях, когда:

преподаватели проводили не менее чем 180 часов преподавательской работы в год в зарубежных учреждениях или субъектах образовательной деятельности, определенных в Порядке признания результатов обучения, утвержденном постановлением Кабмина 734 от 23 июня 2025 года;

наличие этой работы подтверждено договором (контрактом) и соответствующими документами, признаваемыми украинским законодательством.

Стаж также засчитывается только на период, когда такая деятельность не противоречила украинским законам, в частности — в части секторальных и персональных санкций. Если государство-работодатель подпадает под санкции Украины, зачет стажа прекращается с момента введения соответствующего ограничения и может быть возобновлен после его отмены в течение одного года.

Постановление уточняет механизм зачета стажа для педагогов, работающих за границей, и расширяет возможности для получения надбавки за выслугу лет.

