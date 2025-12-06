Стаж українських викладачів за кордоном офіційно зараховуватимуть для надбавок

Тепер викладацький досвід, здобутий за кордоном, офіційно впливатиме на розмір надбавок — достатньо підтвердити його документами.

Кабмін ухвалив постанову 1562, якою вніс зміни до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Документ набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Зміна передбачає, що громадянам України, які здійснювали викладацьку діяльність за кордоном, може зараховуватися відповідний стаж роботи для отримання надбавки за вислугу років. Йдеться про випадки, коли:

викладачі проводили не менше ніж 180 годин викладацької роботи на рік у закордонних закладах або суб’єктах освітньої діяльності, визначених у Порядку визнання результатів навчання, затвердженому постановою Кабміну 734 від 23 червня 2025 року;

наявність цієї роботи підтверджена договором (контрактом) та відповідними документами, що визнаються українським законодавством.

Стаж також зараховується лише на період, коли така діяльність не суперечила українським законам, зокрема — щодо секторальних та персональних санкцій. Якщо держава-роботодавець потрапляє під санкції України, зарахування стажу припиняється з моменту введення відповідного обмеження та може бути відновлено після його скасування протягом одного року.

Постанова уточнює механізм зарахування стажу для педагогів, які працюють за кордоном, та розширює можливості для отримання надбавки за вислугу років.

