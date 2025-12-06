  1. В мире

Эстония поздравила Украину с Днем Вооруженных Сил

15:25, 6 декабря 2025
МИД Эстонии: ВСУ защищают не только свою страну, но и безопасность всей Европы.
Эстония поздравила Украину с Днем Вооруженных Сил
Фото: МИД Эстонии
Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало поздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

«С Днем Вооруженных Сил Украины! Вооруженные Силы Украины защищают не только вашу Родину, но и безопасность всей Европы. Эстония твердо стоит с вами. Ваше мужество, профессионализм и самопожертвование вдохновляют всех нас. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

