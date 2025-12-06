Эстония поздравила Украину с Днем Вооруженных Сил

МИД Эстонии: ВСУ защищают не только свою страну, но и безопасность всей Европы.

Фото: МИД Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало поздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

«С Днем Вооруженных Сил Украины! Вооруженные Силы Украины защищают не только вашу Родину, но и безопасность всей Европы. Эстония твердо стоит с вами. Ваше мужество, профессионализм и самопожертвование вдохновляют всех нас. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

