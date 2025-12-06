  1. У світі

Естонія привітала Україну з Днем Збройних Сил

15:25, 6 грудня 2025
МЗС Естонії: ЗСУ захищають не лише свою країну, а й безпеку всієї Європи.
Естонія привітала Україну з Днем Збройних Сил
Фото: МЗС Естонії
Міністерство закордонних справ Естонії опублікувало привітання з нагоди Дня Збройних Сил України.

«З Днем Збройних Сил України! Збройні Сили України захищають не лише вашу Батьківщину, а й безпеку всієї Європи. Естонія твердо стоїть з вами. Ваша мужність, професіоналізм та самопожертва надихають усіх нас. Слава Збройним Сілам Україні! Слава Україні!», — йдеться у дописі відомства в соцмережі X.

ЗСУ Європа Естонія свято

