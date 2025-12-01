В Верховной Раде активно продвигают законопроект о гражданстве судей, их помощников и присяжных

Верховная Рада взялась устранить законодательные пробелы, которые годами позволяли чиновникам иметь двойное гражданство.

В Украине периодически вспыхивают громкие скандалы, связанные с выявлением у чиновников депутатов судей гражданства других государств, в том числе тех, кто имеет доступ к критической информации, влияет на судебные решения или принимает участие в формировании ключевых институций.

«Судебно-юридическая газета» неоднократно рассказывала о случаях, когда, например, у судьи находят румынский или российский документ, то у высокопоставленного лица — паспорт страны ЕС. Отсутствие четких законодательных ограничений создавало «серую зону», которой пользовались недобросовестные чиновники.

Верховная Рада 3 сентября 2025 года включила порядок дня четырнадцатой сессии Верховной Рады девятого созыва законопроект «О внесении изменений в Закон Украины "О судебном строе и статусе судей" относительно предотвращения и противодействия угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства» (реестр. № 6371 от 02.12.2021), зарегистрированный еще в далеком 2021 году Президентом Украины.

Проблема заключается в следующем. Рядом законодательных актов определяется одно из требований относительно занятия должностей в государственных органах, учреждениях, предприятиях государственной (коммунальной) собственности – наличие гражданства Украины. В то же время не установлено ограничение на занятие этих должностей гражданами Украины, которые имеют или приобрели гражданство (подданство) иностранного государства.

Законопроектом, в частности, предлагается установить ограничения на занятие должностей в органах системы правосудия гражданами Украины, которые имеют или приобрели гражданство (подданство) иностранного государства.

Одним из предложенных положений предлагается не включать в списки присяжных тех граждан, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств).

Не может быть назначен судьей гражданин, который имеет гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств).

Для участия в отборе кандидат на должность судьи должен будет подавать среди других документов визуальную форму декларации о наличии (отсутствии) гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств), о пребывании (непребывании) в процедуре приобретения (прекращения) гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств) или выписку из нее.

Не могут быть членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины лица, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств).

Вместе с заявлением о намерении быть назначенным членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины кандидаты (как и кандидаты на должность судьи) также должны будут подавать визуальную форму декларации о наличии (отсутствии) гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств), о пребывании (непребывании) в процедуре приобретения (прекращения) гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств) или выписку из нее.

Полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины будут прекращаться в случае прекращения гражданства Украины или наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств), или выезда за границу на постоянное проживание.

Отставка судьи будет прекращаться в случае прекращения им гражданства Украины или приобретения им гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств).

Помощником судьи, согласно законопроекту, получит возможность стать гражданин Украины, который не имеет гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств), имеет высшее юридическое образование и свободно владеет государственным языком. Помощники судей Верховного Суда должны также иметь стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее трех лет.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады сразу обратило внимание на неточности в законопроекте. По мнению ГНЕУ, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 25 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» (в редакции проекта реестр. № 6369), полномочия члена Высшего совета правосудия прекращаются в случае прекращения им гражданства Украины или наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства (иностранных государств) или выезда за границу на постоянное проживание. Такое же требование предполагается ввести для должностных лиц Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (см. ч. 1 ст. 28 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» в редакции проекта реестр. № 6369), а также для члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (п. 3 ч. 1 ст. 97 Закона в редакции законопроекта).

В то же время, исходя из содержания поданного законопроекта, выезд за границу на постоянное место проживания не будет иметь никаких правовых последствий для действующих судей, а также для судей в отставке.

Не нужно забывать, что отдельные соседние страны активно практикуют выдачу своих паспортов определенным этническим группам, используя это как инструмент вмешательства во внутренние дела Украины.

Наличие такого паспорта у местного чиновника или судьи создает прямую угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности государства.

Автор: Тарас Лученко

