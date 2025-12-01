У Верховній Раді активно просувають законопроект про громадянство суддів, їх помічників та присяжних

Верховна Рада взялася усунути законодавчі прогалини, що роками дозволяли чиновникам мати подвійне громадянство.

В Україні періодично вибухають гучні скандали, пов’язані із виявленням у чиновників депутатів суддів громадянства інших держав, в тому числі тих, хто має доступ до критичної інформації, впливає на судові рішення чи бере участь у формуванні ключових інституцій.

«Судово-юридична газета» неодноразово розповідала про випадки коли, наприклад, у судді знаходять румунський або російський документ, то у високопосадовця — паспорт країни ЄС. Відсутність чітких законодавчих обмежень створювала «сіру зону», якою користувалися недобросовісні чиновники.

Тож Верховна Рада 3 вересня 2025 року включила порядок денний чотирнадцятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства» (реєстр. № 6371 від 02.12.2021), зареєстрований ще в далекому 2021 році президентом України.

Проблема полягає в наступному. Низкою законодавчих актів визначається одна із вимог щодо зайняття посад в державних органах, установах, підприємствах державної (комунальної) власності – наявність громадянства України. Водночас не встановлено обмеження на зайняття цих посад громадянами України, які мають або набули громадянство (підданство) іноземної держави.

Законопроектом, зокрема, пропонується встановити обмеження на зайняття посад в органах системи правосуддя громадянами України, які мають або набули громадянство (підданство) іноземної держави.

Одним із запропонованих положень є не включати списків присяжних тих громадян, які мають громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав).

Не може бути призначений суддею громадянин, який має громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав).

Для участі у доборі кандидат на посаду судді повинен буде подавати серед інших документів візуальну форму декларації про наявність (відсутність) громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав), про перебування (неперебування) в процедурі набуття (припинення) громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав) або витяг з неї.

Не можуть бути членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України особи, які мають громадянство (підданство) іноземної держави (іноземних держав).

Разом із заявою про намір бути призначеною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидати (як і кандидати на посаду судді) також повинні будуть подавати візуальну форму декларації про наявність (відсутність) громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав), про перебування (неперебування) в процедурі набуття (припинення) громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав) або витяг з неї.

Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України будуть припинятися у разі припинення громадянства України або наявності у нього громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав), або виїзду за кордон на постійне проживання.

Відставка судді буде припинятися в разі припинення ним громадянства України або набуття ним громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав).

Помічником судді, згідно із законопроектом, отримає можливість стати громадянин України, який не має громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав), має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Помічники суддів Верховного Суду повинні також мати стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років.

Головне наукове експертне управління Верховної Ради одразу звернуло увагу на неточності в законопроекті. На думку ГНЕУ, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (в редакції проекту реєстр. № 6369), повноваження члена Вищої ради правосуддя припиняються у разі припинення ним громадянства України або наявності у нього громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав) або виїзду за кордон на постійне проживання. Таку ж вимогу передбачається запровадити для посадових осіб Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (див. ч. 1 ст. 28 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у редакції проекту реєстр. № 6369), а також для члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (п. 3 ч. 1 ст. 97 Закону у редакції законопроекту).

У той же час, виходячи зі змісту поданого законопроекту, виїзд за кордон на постійне місце проживання не матиме жодних правових наслідків для діючих суддів, а також для суддів у відставці.

Не потрібно забувати, що окремі сусідні країни активно практикують видачу своїх паспортів певним етнічним групам, використовуючи це як інструмента втручання у внутрішні справи України.

Наявність такого паспорта у місцевого чиновника або судді створює пряму загрозу незалежності, суверенітету і територіальної цілісності держави.

Автор: Тарас Лученко

