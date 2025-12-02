  1. Судебная практика
Верховный Суд подтвердил позицию апелляции в споре о нарушении прав на полезную модель по патенту Украины

Разрешая вопросы юрисдикции спора, следует иметь в виду и содержание права, которое нарушено или подлежит защите.
Решая вопрос юрисдикции спора, следует учитывать и содержание права, которое нарушено или подлежит защите. Регистрация полезной модели по своей сути направлена на защиту объекта интеллектуальной собственности и его использование в хозяйственной деятельности. Об этом заявил Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда в деле № 911/1272/24.

Детали дела

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу ФЛП-2 по делу по иску ФЛП-1 к ФЛП-2 об обязании прекратить нарушение прав на полезную модель по патенту Украины, которая принадлежит истцу и используется им в его хозяйственной деятельности.

Истец просил суд:

  • обязать ответчика прекратить нарушение прав на полезную модель истца по патенту Украины путем запрета её использования или изготовления продуктов с применением запатентованной полезной модели, предложения таких продуктов для продажи, в частности через сеть «Интернет», продажи товара, изготовленного с применением запатентованной полезной модели, импорта (ввоза) и иного введения таких товаров в гражданский оборот или их хранения для указанных целей;
  • обязать ответчика изъять из гражданского оборота и уничтожить медицинские изделия, произведённые им с применением одного независимого и восьми зависимых пунктов патента Украины на полезную модель истца, которые находятся на балансе у ответчика.

Суд первой инстанции определением отказал в удовлетворении ходатайства истца об отложении рассмотрения дела и закрыл производство, разъяснив, что рассмотрение дела относится к юрисдикции общих судов по правилам гражданского судопроизводства.

Определение мотивировано тем, что истец получил права интеллектуальной собственности по патенту на полезную модель как физическое лицо и не предоставил надлежащих доказательств использования им полезной модели в хозяйственной деятельности как физическим лицом–предпринимателем. Апелляционный хозяйственный суд принял постановление, которым указанное определение отменил, а дело направил в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

Апелляционный суд отметил, что с учётом представленных истцом доказательств он систематически использует принадлежащую ему полезную модель в своей хозяйственной деятельности как физическое лицо–предприниматель. Поэтому, учитывая содержание спорных правоотношений, субъектный состав сторон этого спора и законодательство, подлежащее применению к таким отношениям, спор является хозяйственным. Соответственно, суд первой инстанции сделал ошибочный вывод, отнеся дело к юрисдикции гражданского судопроизводства.

ОЦЕНКА СУДА

В части доводов жалобщика относительно вопроса юрисдикции спора в деле указано, в частности, следующее:

Суд напомнил, что при решении вопроса о том, можно ли считать правоотношения и соответствующий спор хозяйственными, следует ориентироваться на:

  • наличие участия в споре субъекта хозяйствования;
  • наличие между сторонами, во-первых, хозяйственных отношений, урегулированных ГК Украины и другими актами хозяйственного и гражданского законодательства, и, во-вторых, спора о праве, возникающего из соответствующих отношений;
  • наличие в законе нормы, которая прямо предусматривала бы рассмотрение спора хозяйственным судом;
  • отсутствие в законе нормы, которая прямо предусматривала бы рассмотрение такого спора судом иной юрисдикции.

Гражданские суды рассматривают споры, где объект интеллектуальной собственности касается гражданских прав и интересов физических лиц, либо когда спор возникает в пределах гражданских правоотношений, не связанных с хозяйственной деятельностью, либо когда закон прямо относит спор к гражданскому судопроизводству. Это может быть наследование прав интеллектуальной собственности, раздел имущества между супругами, признание прав интеллектуальной собственности между физическими лицами и другие случаи, когда отсутствует элемент хозяйственной деятельности.

П. 1 ч. 1 ст. 231 ХПК Украины подлежит применению, если иск подан вследствие ошибочного представления лица о его праве на обращение в хозяйственный суд в случаях, когда предмет спора или субъектный состав его участников не охватывается юрисдикцией хозяйственных судов либо когда право или интерес не подлежат судебной защите.

Решая вопрос юрисдикции спора, следует учитывать и содержание права, которое нарушено или подлежит защите.

В данном случае истец утверждает, что является владельцем полезной модели.

Верховный Суд исходит из того, что регистрация полезной модели по своему содержанию направлена на защиту объекта интеллектуальной собственности и его использование в хозяйственной деятельности.

Стороны спора имеют двойной статус — физических лиц и предпринимателей, однако из обоснования иска, его оснований и утверждений сторон усматривается, что спор возник именно по сути хозяйственной деятельности субъектов и соответствующего вероятного нарушения прав.

Постановлением КХС ВС оспариваемое постановление оставлено без изменений.

