Кабмин уточнил сроки вступления в силу правил лицензирования для производителей и продавцов оружия

16:19, 6 декабря 2025
Постановление устанавливает разные сроки введения изменений в действие, привязанные к дате прекращения военного положения.
Кабинет министров уточнил сроки вступления в силу изменений к лицензионным условиям относительно производства и оборота оружия.

Так, правительство приняло постановление 1559, которым внесло корректировки в пункт 3 постановления 1200 от 25 сентября 2025 года. Документ уточняет сроки вступления в силу изменений к Лицензионным условиям деятельности, связанной с производством, ремонтом и торговлей огнестрельным и другими видами оружия невоенного назначения.

Согласно новой редакции пункта 3, постановление 1200 вступает в силу через два месяца со дня его опубликования, за исключением отдельных положений. Определенные абзацы и пункты изменений начнут действовать в последний день календарного года, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не ранее чем через три месяца после его прекращения или отмены.

Постановление направлено на упорядочение процедур лицензирования в сфере производства и оборота оружия, а также согласование нормативных требований с условиями правового режима военного положения.

