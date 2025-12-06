Кабмін уточнив строки набуття чинності правил ліцензування для виробників і продавців зброї

Постанова встановлює різні строки введення в дію змін, прив’язані до дати припинення воєнного стану.

Кабінет міністрів уточнив строки набрання чинності змін до ліцензійних умов щодо виробництва та обігу зброї.

Так, уряд ухвалив постанову 1559, якою вніс коригування до пункту 3 постанови 1200 від 25 вересня 2025 року. Документ уточнює строки набуття чинності змін до Ліцензійних умов діяльності, пов’язаної з виробництвом, ремонтом і торгівлею вогнепальною та іншими видами зброї невійськового призначення.

Згідно з новою редакцією пункту 3, постанова 1200 набирає чинності через два місяці з дня її опублікування, за винятком окремих положень. Визначені абзаци та пункти змін почнуть діяти в останній день календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не раніше ніж через три місяці після його припинення чи скасування.

Постанова спрямована на впорядкування процедур ліцензування у сфері виробництва та обігу зброї, а також узгодження нормативних вимог із умовами правового режиму воєнного стану.

