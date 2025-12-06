  1. В мире

В США енот ворвался в алкогольный магазин, напился и уснул в туалете

15:43, 6 декабря 2025
Животное нашли без сознания на полу после «пира» с разбитыми бутылками.
В США енот ворвался в алкогольный магазин, напился и уснул в туалете
Фото: АР
В городе Эшленд (штат Вирджиния) енот проник в алкогольный магазин через потолок, разбил несколько бутылок и напился. Об этом сообщает местный центр отлова животных, пишет AP News.

Животное обнаружил работник магазина утром 30 ноября. Он вызвал специалистов.

«Еноты мне нравятся, это забавные создания. Он провалился через плитку на потолке и устроил пир, выпив все до последней капли», — рассказала сотрудница центра Саманта Мартин.

Енота отвезли в приют. Там он протрезвел, травм не имел и после нескольких часов сна его отпустили обратно в дикую природу.

В приюте поблагодарили Мартин за быструю реакцию и пошутили, что надеются: енот усвоил урок, что «взлом и проникновение — не выход».

