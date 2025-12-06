У США єнот увірвався до алкогольного магазину, напився і заснув у туалеті

Тварину знайшли непритомною на підлозі після «бенкету» з розбитими пляшками.

Фото: АР

У місті Ешленд (штат Вірджинія) єнот проник до алкогольного магазину через стелю, розбив кілька пляшок і напився. Про це повідомляє місцевий центр вилову тварин, пише AP News.

Тварину виявив працівник магазину вранці 30 листопада. Він викликав фахівців.

«Єноти мені подобаються, це кумедні створіння. Він провалився через плитку на стелі й влаштував бенкет, випивши все до останньої краплі», — розповіла співробітниця центру Саманта Мартін.

Єнота відвезли до притулку. Там він протверезів, травм не мав і після кількох годин сну його відпустили назад у дику природу.

У притулку подякували Мартін за швидку реакцію та пожартували, що сподіваються: єнот засвоїв урок, що «злом та проникнення — не вихід».

