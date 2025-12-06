  1. Видео
Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны Украины

14:31, 6 декабря 2025
В Украине запускают опрос для ветеранов в рамках нового Ветеранского корпуса.
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в День Вооруженных сил Украины объявил о создании Ветеранского корпуса — сообщества для военных и ветеранов всех подразделений Сил обороны.

«Ветеран не должен оказаться на обочине. Его опыт, лидерство, решительность должны стать частью послевоенной жизни — в бизнесе, науке, политике или образовании. Именно для этого, в День ВСУ, мы создаем Ветеранский корпус», — заявил Билецкий.

Он подчеркнул, что сотни тысяч людей прошли войну и заплатили за государство кровью, поэтому имеют право и обязанность строить его дальше.

Ветеранский корпус создается для взаимоподдержки, адаптации и участия воинов в будущем страны.

Корпус уже запустил опрос для ветеранов и действующих военнослужащих, чтобы выяснить реальные потребности для возвращения к гражданской жизни.

ВСУ военные

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Районный суд отменил штраф, выписанный водителю на основании ответа ChatGPT

Полиция ссылалась на искусственный интеллект, чтобы доказать техническую неисправность авто, однако суд решил, что такие данные не могут быть доказательством по делу.

В Верховной Раде активно продвигают законопроект о гражданстве судей, их помощников и присяжных

Верховная Рада взялась устранить законодательные пробелы, которые годами позволяли чиновникам иметь двойное гражданство.

Земля фермерского хозяйства не наследуется: ВС разъяснил, что постоянное пользование остается за СФХ

ВС отклонил кассационную жалобу наследника, который требовал признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок.

В Раде готовятся обновить правила аренды государственного и коммунального имущества – что предусматривает документ

Как цифровая революция изменит аренду государственного имущества: что обещает новый законопроект.

