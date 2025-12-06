Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны Украины

В Украине запускают опрос для ветеранов в рамках нового Ветеранского корпуса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в День Вооруженных сил Украины объявил о создании Ветеранского корпуса — сообщества для военных и ветеранов всех подразделений Сил обороны.

«Ветеран не должен оказаться на обочине. Его опыт, лидерство, решительность должны стать частью послевоенной жизни — в бизнесе, науке, политике или образовании. Именно для этого, в День ВСУ, мы создаем Ветеранский корпус», — заявил Билецкий.

Он подчеркнул, что сотни тысяч людей прошли войну и заплатили за государство кровью, поэтому имеют право и обязанность строить его дальше.

Ветеранский корпус создается для взаимоподдержки, адаптации и участия воинов в будущем страны.

Корпус уже запустил опрос для ветеранов и действующих военнослужащих, чтобы выяснить реальные потребности для возвращения к гражданской жизни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.