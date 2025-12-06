  1. Відео
Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони України

14:31, 6 грудня 2025
В Україні запускають опитування для ветеранів у межах нового Ветеранського корпусу.
Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони України
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у День Збройних сил України оголосив про створення Ветеранського корпусу — спільноти для військових і ветеранів усіх підрозділів Сил оборони.

«Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя — у бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього, у День ЗСУ, ми створюємо Ветеранський корпус», — заявив Білецький.

Він наголосив, що сотні тисяч людей пройшли війну і заплатили за державу кров’ю, тому мають право й обов’язок будувати її далі.

Ветеранський корпус створюється для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни.

Корпус уже запустив опитування для ветеранів і чинних військовослужбовців, щоб з’ясувати реальні потреби для повернення до цивільного життя.

ЗСУ військові

