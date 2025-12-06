Опасно ли приложение Temu: в США подали иск из-за скрытой слежки за пользователями

Temu подозревают в тайной слежке за владельцами смартфонов.

В штате Аризона подали иск против популярного онлайн-ретейлера Temu, обвинив платформу во введении потребителей в заблуждение и скрытом сборе персональных данных. Иск подан в суд округа Марикопа на основании нарушения Закона Аризоны о защите прав потребителей, передает Courthouse News.

Что инкриминируют Temu

Генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйес заявила, что приложение Temu «умышленно и систематически» нарушало закон, ставя под угрозу приватность жителей штата, включая несовершеннолетних.

«За низкими ценами и яркой рекламой Temu скрывается реальная опасность. Приложение может заражать устройства вредоносным ПО, чтобы получить доступ к частным данным и скрыть свои следы», — подчеркнула Мэйес.

По данным расследования, Temu получает доступ к:

геолокации пользователей;

установленным приложениям и аккаунтам;

фото, видео и другим медиафайлам;

данным мобильной связи и Wi-Fi.

Кроме того, компания якобы собирает информацию из других приложений, включая конкурентов. В иске указано, что такая комбинация позволяет формировать детальные профили пользователей — от места работы и учебы до их политических взглядов и состояния здоровья.

Попытки скрыть следы

Прокуратура утверждает, что приложение специально создано таким образом, чтобы избегать технической экспертизы. Для этого над его архитектурой якобы работали более 100 инженеров, изучавших уязвимости Android-устройств.

Дополнительные опасения вызывает связь Temu с китайской материнской компанией PDD Holdings Inc., что, по словам прокуратуры, может создавать риски передачи данных пользователей властям Китая.

Опасность для детей

В иске также подчеркивается, что Temu не имеет возрастной верификации и активно использует мультяшную рекламу, из-за чего несовершеннолетние могут быть особенно уязвимыми к сбору данных.

Похожие опасения уже привели к ограничениям в США: штат Монтана запретил использование Temu и других китайских приложений на государственных устройствах.

Дополнительные нарушения

Помимо сбора данных, Temu обвиняют в продаже товаров с незаконно использованными логотипами местных компаний, среди которых Arizona Cardinals, Fender Guitars и Университет Аризоны. Также жители штата жаловались на несвоевременную доставку и низкое качество продукции.

Чего требует прокуратура

Аризона выдвинула три исковых требования, среди которых:

возврат средств потребителям, введенным в заблуждение;

наложение штрафа в размере 10 000 долларов за каждое нарушение.

Позиция Temu

В компании отвергают обвинения и утверждают, что их бизнес-модель направлена на удешевление товаров.

«Мы помогаем потребителям получать качественные товары по доступным ценам и создаем новые возможности для малого и среднего бизнеса», — заявил представитель Temu.

