Чи небезпечний додаток Temu: у США подали позов через приховане стеження за користувачами

Temu підозрюють у таємному стеженні за власниками смартфонів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Аризона подали позов проти популярного онлайн-ретейлера Temu, звинувативши платформу у введенні споживачів в оману та прихованому зборі персональних даних. Позов подано до суду округу Марікопа на підставі порушення Закону Аризони про захист прав споживачів, передає Courthouse News.

Що інкримінують Temu

Генеральна прокурорка Аризони Кріс Мейєс заявила, що застосунок Temu «навмисно й систематично» порушував закон, ставлячи під загрозу приватність жителів штату, зокрема неповнолітніх.

«За низькими цінами та яскравою рекламою Temu приховується реальна небезпека. Додаток може заражати пристрої шкідливим ПЗ, щоб отримати доступ до приватних даних і приховати свої сліди», — наголосила Мейєс.

За даними розслідування, Temu отримує доступ до:

геолокації користувачів;

встановлених застосунків і акаунтів;

фото, відео та інших медіафайлів;

даних мобільного зв’язку та Wi-Fi.

Крім того, компанія нібито збирає інформацію з інших застосунків, включно з конкурентами. У позові вказано, що така комбінація дозволяє формувати детальні профілі користувачів — від місця роботи та навчання до їхніх політичних поглядів та стану здоров’я.

Спроби приховати сліди

Прокуратура стверджує, що застосунок спеціально створений так, щоб уникати технічної експертизи. Для цього над його архітектурою начебто працювали понад 100 інженерів, які досліджували вразливості Android-пристроїв.

Додаткові побоювання викликає зв’язок Temu з китайською материнською компанією PDD Holdings Inc., що, за словами прокуратури, може відкривати ризики передачі даних користувачів до влади Китаю.

Небезпека для дітей

Позов також наголошує на тому, що Temu не має вікової верифікації та активно використовує мультяшну рекламу, через що неповнолітні можуть бути особливо вразливими до збору даних.

Схожі перестороги вже призвели до обмежень у США: штат Монтана заборонив використання Temu та інших китайських застосунків на державних пристроях.

Додаткові порушення

Окрім збору даних, Temu звинувачують у продажу товарів із незаконно використаними логотипами місцевих компаній, серед яких Arizona Cardinals, Fender Guitars та Університет Аризони. Також мешканці штату скаржились на невчасну доставку та низьку якість продукції.

Чого вимагає прокуратура

Аризона подала три позовні вимоги, серед яких:

повернення коштів споживачам, введеним в оману;

накладення штрафу в розмірі 10 000 доларів за кожне порушення.

Позиція Temu

У компанії звинувачення заперечують і наполягають, що їхня модель бізнесу спрямована на здешевлення товарів.

«Ми допомагаємо споживачам отримувати якісні товари за доступними цінами та створюємо нові можливості для малого й середнього бізнесу», — заявив представник Temu.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.