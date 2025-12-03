Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

«Судебно-юридическая газета» уже публиковала материал о законопроекте № 10392, предусматривающем новые основания для отчисления студентов из вузов, включая академический плагиат, фальсификации и недобросовестное использование результатов, сгенерированных искусственным интеллектом.

Контекст инициативы

Активное использование искусственного интеллекта в учебном процессе и исследованиях требует четких нормативных и этических ориентиров. Генеративные алгоритмы становятся повседневным инструментом студентов и исследователей, что вызывает вопросы авторства, ответственности и достоверности научных результатов.

На этом фоне Верховный Суд обратил внимание на важность формирования системы обучения академической добросовестности, в частности через курсы Совета Европы HELP. Об этом говорится в публикации пресс-центра Суда от 1 декабря 2024 года.

Содержание инициативы

В рамках обсуждения предлагается интеграция курсов HELP в программы университетов и научных учреждений. Учебные модули охватывают:

принципы академической добросовестности; защиту прав человека в сфере образования и исследований; правила использования цифровых технологий и искусственного интеллекта; механизмы предотвращения плагиата и манипуляций с данными.

Целью является формирование единых стандартов, объединяющих международные подходы и украинскую образовательную практику.

Позиция судьи Верховного Суда Яна Берназюка

Судья Верховного Суда в Кассационном административном суде Ян Берназюк подробно в своей презентации поддержал необходимость системных изменений в сфере академической добросовестности и ответственного использования ИИ. Его аргументация основана на сочетании принципов прав человека, верховенства права и этики технологий.

Подробнее о судебной практике

В постановлении Верховного Суда от 03.06.2025 по делу №560/8264/24 суд рассмотрел иск об оспаривании решения НАЗЯВО о выявлении академического плагиата. Истец утверждал, что в 2014 году, когда он защищал диссертацию, термин «академическая добросовестность» не был определён в законодательстве, поэтому проверка работы в 2023–2024 годах является приданием закону обратной силы.

Верховный Суд отклонил эти доводы, подчеркнув, что запрет плагиата существовал в украинском праве ещё с 1990-х годов через нормы авторского права, положения о присуждении учёных степеней и этические стандарты науки. Поэтому речь идёт не о ретроспективности, а об оценке длящегося нарушения.

Суд также уточнил, что НАЗЯВО является субъектом властных полномочий, его решения имеют публично-правовой характер, а решения Комитета по вопросам этики не создают юридических последствий и не могут быть оспорены отдельно. В то же время суды не устанавливают факт плагиата — это компетенция НАЗЯВО; задача суда состоит в проверке процедуры и обоснованности.

Совершенно иную природу имеет ухвала Киевского апелляционного суда от 30.07.2025 в уголовном производстве №22023011000000177 (дело№11кп/824/1818/2025), которой был отменён приговор Днепровского районного суда г. Киева по обвинению в распространении пророссийских материалов, разжигании вражды и призывах к изменению государственных границ.

Апелляционный суд установил существенные нарушения УПК, главным из которых стало использование судом первой инстанции фрагментов текста, сгенерированных искусственным интеллектом. Суд подчеркнул, что приговор должен основываться на личном правовом анализе судьи, а ИИ не может подменять судебную мотивацию.

Апелляционный суд отменил приговор и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Кроме того, суд первой инстанции не дал надлежащей оценки лингвистической экспертизе, техническим данным относительно аккаунтов и другим доказательствам, нарушив требования статей 94 и 374 УПК.

Ориентация на этику и права человека

Берназюк отмечает, что академическая добросовестность не может рассматриваться отдельно от правовых гарантий. Учебные курсы должны включать элементы прав человека, прозрачности, ответственности и корректного применения ИИ. Такой подход минимизирует риски нарушения авторского права, манипуляции результатами или создания недостоверных научных материалов.

Роль ИИ как вспомогательного инструмента

В комментариях, посвященных цифровизации, Берназюк подчеркивает, что искусственный интеллект может быть полезным инструментом, но не способен заменить человеческого автора или исследователя. Ответственность за содержание работы остается за человеком, а использование алгоритмов должно быть открытым и обозначенным.

Значение качественного правового регулирования

Судья акцентирует на важности правовой определенности. В контексте ИИ это означает формирование четких правил относительно допустимого применения алгоритмов в обучении и исследованиях. Такие нормы могут быть интегрированы во внутренние политики университетов и в общенациональные стандарты.

Автор: Мария Долинская, юрист

