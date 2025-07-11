Для студентів встановлять нові підстави відрахування з вишу – Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

Законопроект про академічну доброчесність, який передбачає низку нових підстав для відрахування студентів і вступників, підготували до прийняття в цілому.

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Порушення академічної доброчесності вступником, виявлене після його зарахування до складу здобувачів освіти, є підставою для його відрахування зі складу здобувачів освіти. Відповідну норму містить остаточна редакція законопроекту 10392 «Про академічну доброчесність», який рекомендував прийняти парламенту в цілому комітет Верховної Ради з питань освіти.

Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники, інші особи, які здійснюють викладацьку діяльність, зобов’язані застосовувати до здобувачів освіти заходи реагування на порушення академічної доброчесності.

Видами порушень академічної доброчесності визначені:

1) відчуження авторства;

2) академічний плагіат;

3) приписування авторства;

4) самоплагіат;

5) фабрикація;

6) фальсифікація;

7) недоброчесне використання результатів, згенерованих штучним інтелектом;

8) недоброчесне оцінювання;

9) несамостійне виконання завдання;

10) недозволена допомога;

11) академічний саботаж;

12) схиляння до порушення академічної доброчесності;

13) інституційні порушення академічної доброчесності.

Законом можуть визначатися й інші види порушень академічної доброчесності.

Заходами реагування на порушення академічної доброчесності є виховні заходи; притягнення до академічної, дисциплінарної відповідальності; реагування на порушення академічної доброчесності при проведенні конкурсів; інституційні заходи реагування.

За порушення академічної доброчесності особа може бути притягнута також до інших видів відповідальності. Відсутність судового рішення або рішення іншого уповноваженого органу щодо притягнення до іншого виду відповідальності не є перешкодою для розгляду питання щодо порушення особою академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності.

Академічна відповідальність

До академічної відповідальності може бути притягнута особа, яка на час вчинення нею порушення академічної доброчесності досягла 14-річного віку.

Санкції за порушення академічної доброчесності

До особи, яка порушила академічну доброчесність, може бути застосовано одну або декілька санкцій.

Санкції за порушення академічної доброчесності, що застосовуються до здобувачів освіти:

1) виховні заходи реагування (відвідування тематичних занять з академічної доброчесності, усне, письмове попередження, повторне виконання завдання);

2) заходи в межах притягнення до академічної відповідальності:

повторне проходження (виконання) відповідного освітнього компонента освітньої програми;

повторне проходження оцінювання (включаючи підсумкове оцінювання або атестацію);

позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання стипендій, грантів, участі у програмах академічної мобільності на строк від одного до трьох років;

відрахування з числа осіб, які здобувають освіту за державним чи регіональним замовленням;

позбавлення пільг з оплати навчання та/або інших пільг, наданих закладом освіти, науковою установою, на строк 1-3 роки;

позбавлення академічної стипендії на строк до одного навчального року;

виключення зі складу вченої ради з позбавленням права бути членом вченої ради на строк 1-3 роки;

відрахування здобувача фахової передвищої освіти (крім осіб, які одночасно здобувають повну загальну середню освіту, та осіб з особливими освітніми потребами);

(крім осіб, які одночасно здобувають повну загальну середню освіту, та осіб з особливими освітніми потребами); відрахування здобувача вищої освіти (крім осіб з особливими освітніми потребами).

Санкції за порушення академічної доброчесності, що застосовуються до педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника закладу освіти, наукової установи, вченого:

1) заходи у межах притягнення до академічної відповідальності:

виключення зі складу вченої ради, інших колегіальних органів управління закладу освіти, наукової установи з позбавленням права бути членом відповідного органу на строк 1-3 роки;

позбавлення права участі в атестації здобувачів ступеня вищої освіти, наукового (освітньо-творчого) ступеня на строк 1-3 роки;

позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання грантів, участі у програмах академічної мобільності на строк 1-3 роки;

позбавлення права бути науковим керівником, творчим керівником, науковим консультантом здобувачів вищої освіти (здобувачів ступеня доктора наук) на строк 1-3 роки;

позбавлення права бути керівником та/або відповідальним виконавцем наукових досліджень та/або наукових проектів на строк 1-3 роки;

заборона претендувати на присвоєння педагогічного (вченого) звання на строк 1-3 роки;

виключення зі складу редакційної колегії наукового видання, заснованого закладом вищої освіти, науковою установою, з позбавленням права бути членом редакційної колегії (редакційних колегій) на строк 1-3 роки;

відрахування здобувача наукового ступеня;

позбавлення ступеня вищої освіти та відповідної кваліфікації (кваліфікацій);

позбавлення наукового ступеня;

позбавлення вченого звання;

позбавлення педагогічного звання;

позбавлення кваліфікаційної категорії;

позбавлення нагород, відзнак, почесних звань, присуджених (присвоєних) закладом освіти, науковою установою;

2) заходи у межах притягнення до дисциплінарної відповідальності догана чи звільнення із закладу освіти, наукової установи.

Педагогічний, науково-педагогічний, науковий працівник, якого притягнуто до академічної відповідальності, протягом одного року не може подавати документи на присвоєння йому педагогічного (вченого) звання.

За що можуть відрахувати здобувача освіти

Відчуження авторства – це передача автором створеного ним на замовлення або без такого замовлення, платно чи безоплатно, академічного твору (його частини) іншій особі та подальше оприлюднення такого академічного твору (його частини) із зазначенням як автора особи, яка не є його автором.

У разі встановлення факту відчуження авторства кваліфікаційної роботи, вчиненого здобувачем вищої освіти, такий здобувач відраховується із закладу освіти, наукової установи.

У разі встановлення факту відчуження авторства, вчиненого здобувачем наукового (освітньо-творчого) ступеня, такий здобувач відраховується із закладу освіти, наукової установи.

Академічний плагіат – це оприлюднення (частково або повністю) наукового (творчого) результату, отриманого іншою особою (іншими особами), як результату власної академічної діяльності та/або відтворення в академічному творі чи навчальній роботі (частково або повністю) раніше оприлюдненого (опублікованого) твору (навчальної роботи) іншого автора (інших авторів) без посилання на відповідне джерело інформації та/або його (її) автора (авторів) (за наявності інформації про автора/авторів), та/або оприлюднення в академічному творі (навчальній роботі) перекладу іншомовного твору (його частини) без зазначення автора (авторів) перекладеного твору.

У разі вчинення здобувачем вищої освіти академічного плагіату внаслідок відчуження авторства на кваліфікаційну роботу такий здобувач відраховується із закладу вищої освіти, наукової установи.

Фабрикація – це вигадування суб’єктом академічної діяльності даних чи фактів про результати власної академічної діяльності.

За вчинення фабрикації до педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника можуть бути застосовані санкції у виді звільнення із закладу освіти, наукової установи або догани, або інші санкції, визначені внутрішніми актами.

За вчинення фабрикації до здобувача наукового ступеня, здобувача вищої освіти можуть бути застосовані санкції у виді відрахування із закладу освіти, наукової установи або інші санкції, визначені внутрішніми актами.

Фальсифікація – це свідома зміна чи модифікація наявних даних, що призводить до створення завідомо неправдивої інформації щодо результатів академічної діяльності.

За вчинення фальсифікації до педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника можуть бути застосовані санкції у виді звільнення із закладу освіти, наукової установи або догани, або інші санкції, визначені внутрішніми актами.

За вчинення фальсифікації до здобувача наукового ступеня, здобувача вищої освіти можуть бути застосовані санкції у виді відрахування із закладу освіти, наукової установи або інші санкції, визначені внутрішніми актами.

Порушення академічної доброчесності вступником (учасником конкурсу) під час вступного випробування (конкурсу) є підставою для припинення участі такого вступника (учасника конкурсу) у вступному випробуванні (конкурсі).

Порушення академічної доброчесності вступником, виявлене після його зарахування до складу здобувачів освіти, є підставою для його відрахування зі складу здобувачів освіти.

Викривачі академічної недоброчесності

Законопроект також передбачає систему повідомлень про факти недоброчесності.

Так, особа, яка має докази, що свідчать про ознаки порушення академічної доброчесності, вчиненого учасником освітнього процесу, вченим, вступником, учасником, членом журі, членом організаційного комітету конкурсу академічної доброчесності, має право повідомити про це уповноважений орган або керівника закладу освіти, наукової установи, наукового видавництва, організатора конкурсу.

Розгляд питання щодо притягнення до академічної відповідальності здобувачів освіти віком від 14 років до 18 років здійснюється із запрошенням їхніх батьків або інших законних представників, якщо проти цього не заперечує здобувач освіти.

Особа, яка має докази, що свідчать про ознаки порушення академічної доброчесності, вчиненого керівником закладу освіти, наукової установи, має право повідомити про це Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти - стосовно керівника закладу вищої освіти, наукової установи; відповідний територіальний орган центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти – стосовно керівника іншого закладу освіти.

Перехідні положення законопроекту передбачають наступне.

1) розгляд повідомлень про порушення академічної доброчесності, вчинених до набрання чинності цим Законом, прийняття рішень за результатами такого розгляду та їх оскарження здійснюються відповідно до процедур, з додержанням гарантій і прав суб’єктів академічної діяльності, визначених цим Законом;

2) у разі встановлення наявності академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, іншого порушення академічної доброчесності, вчиненого до набрання чинності цим Законом, до суб’єктів академічної діяльності застосовується та міра відповідальності, яка на момент вчинення такого порушення академічної доброчесності була визначена законом;

3) перевірка дисертацій, кваліфікаційних робіт на здобуття наукових ступенів, ступенів вищої освіти, присуджених до набрання чинності цим Законом, може проводитися виключно на предмет дотримання вимог, чинних на день захисту відповідної дисертації, кваліфікаційної роботи;

4) встановлення наявності текстових запозичень, факту використання ідей, наукових результатів без посилання на джерело в академічному творі, на підставі чи з урахуванням якого особі присуджено науковий ступінь, ступінь доктора мистецтва або присвоєно вчене звання, враховується закладом освіти, науковою установою під час здійснення академічної (трудової) діяльності особи відповідно до закону та внутрішніх актів;

5) розгляд скарг, що надійшли до уповноважених суб’єктів до набрання чинності цим Законом, здійснюється і завершується відповідно до процедур, що діяли до дня набрання чинності цим Законом, крім скарг щодо порушення академічної доброчесності в дисертаціях на здобуття наукового ступеня, відповідальність за яке не була встановлена законом на момент вчинення порушення, які передаються на розгляд уповноваженого органу відповідно до вимог статті 40 цього Закону;

6) протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом особа може добровільно відмовитися від присудженого їй наукового ступеня, присвоєного вченого звання у порядку, визначеному Кабміном.

Закон охоплюватиме:

наукову, науково-педагогічну, педагогічну, викладацьку діяльність;

навчальну діяльність здобувачів освіти;

освітню діяльність закладів освіти, наукових установ;

створення, виконання та оцінювання проектів у сфері освіти і науки;

створення, рецензування, наукове редагування академічних творів;

вступні випробування у закладах освіти (наукових установах);

проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань та інших заходів змагального характеру у сфері освіти і науки та участь у таких заходах (конкурси);

присудження наукових ступенів і ступенів освіти, присвоєння вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій, обрання дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Національної академії наук та національних галузевих академій наук;

здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти;

атестацію наукових працівників;

державну атестацію наукових установ і закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової і науково-технічної діяльності;

здійснення наукової і науково-технічної експертизи.

Автор: Наталя Мамченко

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