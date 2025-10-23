Практика судів
  1. В Україні

Верховна Рада увільнила Тетяну Скрипку з комісії з питань соцзахисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи

13:12, 23 жовтня 2025
Рада оновила склад Тимчасової комісії з питань соцзахисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи
Верховна Рада ухвалила постанову 13338 про внесення змін до складу Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради, що займається підготовкою питань щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також щодо використання радіоактивно забруднених територій.

Постановою внесено зміни до персонального складу комісії, утвореної згідно з постановою парламенту від 16 квітня 2025 року №4365-IX.

Зокрема, зі складу комісії увільнено народну депутатку Тетяну Скрипку (фракція політичної партії «Слуга Народу»), а до її складу обрано Артема Нагаєвського (також фракція «Слуга Народу»).

Метою діяльності Тимчасової спеціальної комісії є підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи соціального захисту чорнобильців.

Верховна Рада України

