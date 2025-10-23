Практика судов
Верховная Рада освободила Татьяну Скрипку из комиссии по вопросам соцзащиты пострадавших от Чернобыльской катастрофы

13:12, 23 октября 2025
Верховная Рада приняла постановление №13338 о внесении изменений в состав Временной специальной комиссии Верховной Рады, которая занимается подготовкой вопросов по усилению социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также по использованию радиоактивно загрязненных территорий.

Постановлением внесены изменения в персональный состав комиссии, созданной согласно постановлению парламента от 16 апреля 2025 года №4365-IX.

В частности, из состава комиссии освобождена народный депутат Татьяна Скрипка (фракция политической партии «Слуга Народа»), а в ее состав избран Артем Нагаевский (также фракция «Слуга Народа»).

Цель деятельности Временной специальной комиссии — подготовка предложений по совершенствованию системы социальной защиты чернобыльцев.

Верховная Рада Украины

