Україна та Хорватія розширюють співпрацю у сфері протимінної діяльності — Рада ратифікувала угоду

Рада зробила крок до посилення міжнародної підтримки у розмінуванні.

Верховна Рада ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрів та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері протимінної діяльності №0345.



Документ створює правові підстави для обміну досвідом, підготовки фахівців, постачання обладнання та залучення хорватських експертів до розмінування територій України.



У Раді зазначають, що ратифікація цієї Угоди — це крок у зміцненні міжнародного партнерства у сфері гуманітарного розмінування. Хорватія має значний досвід у подоланні наслідків мінної небезпеки, тож співпраця з нею допоможе Україні пришвидшити очищення звільнених територій і підвищити безпеку громадян.

