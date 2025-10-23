Украина и Хорватия расширяют сотрудничество в сфере противоминной деятельности — Рада ратифицировал соглашение

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом Министров и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности №0345.
Документ создает правовые основания для обмена опытом, подготовки специалистов, снабжения оборудования и привлечения хорватских экспертов к разминированию территорий Украины.
В Раде отмечают, что ратификация настоящего Соглашения является шагом в укреплении международного партнерства в сфере гуманитарного разминирования. Хорватия имеет значительный опыт в преодолении последствий минной опасности, поэтому сотрудничество с ней поможет Украине ускорить очистку освобожденных территорий и повысить безопасность граждан.
