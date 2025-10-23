Практика судів
Через позицію Угорщини ЄС знову виніс основні тези щодо України в окремий додаток до підсумкових висновків

14:46, 23 жовтня 2025
ЄС підтвердив підтримку України, але рішення про відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС ухвалити не вдалося.
Через позицію Угорщини ЄС знову виніс основні тези щодо України в окремий додаток до підсумкових висновків
Основна позиція Європейського Союзу щодо України знову викладена в окремому додатку до підсумкових висновків Європейської Ради, що проходить у Брюсселі. Це сталося через позицію Угорщини, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дипломатичні джерела.

Подібна ситуація вже мала місце під час весняного саміту, коли 26 країн-членів підтримали основні пункти політики ЄС щодо України, але через спротив Будапешта їх довелося винести в окремий документ.

Що міститься у висновках:

В основному тексті ухвалених висновків Україні присвячено лише три короткі параграфи, де йдеться про обмін думками з Президентом Володимиром Зеленським, обговорення поточної ситуації та намір повернутися до цього питання на наступному саміті.

Що прописано у додатку:

У 18 параграфах додатку детально викладено позиції ЄС щодо підтримки України, санкцій проти РФ, гарантій безпеки, відновлення, а також військової та фінансової допомоги.

Питання євроінтеграції:

Через позицію Угорщини рішення про відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС не ухвалено.

«Європейська Рада підтверджує непохитну підтримку ЄС шляху України до членства в ЄС та вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин. Європейська Рада закликає Україну, Раду та Комісію продовжувати роботу над процесом приєднання відповідно до підходу, що базується на заслугах. Кластер фундаментальних питань буде відкрито першим і закрито останнім, а кластери буде відкрито після виконання умов відповідно до методології розширення. Європейська Рада враховує оцінку Комісії про те, що кластери фундаментальних питань, внутрішнього ринку та зовнішніх відносин готові до відкриття», - зазначається в проєкті.

Європейська Рада планує повернутися до цього питання на наступному засіданні.

