Из-за позиции Венгрии ЕС снова вынес основные тезисы по Украине в отдельное приложение к итоговым выводам

14:46, 23 октября 2025
ЕС подтвердил поддержку Украины, но решение об открытии переговорных кластеров по вступлению в ЕС принять не удалось.
Из-за позиции Венгрии ЕС снова вынес основные тезисы по Украине в отдельное приложение к итоговым выводам
Основная позиция Европейского Союза по Украине вновь изложена в отдельном приложении к итоговым выводам Европейского совета, проходящего в Брюсселе. Это произошло из-за позиции Венгрии, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на дипломатические источники.

Подобная ситуация уже имела место во время весеннего саммита, когда 26 стран-членов поддержали основные пункты политики ЕС в отношении Украины, но из-за сопротивления Будапешта их пришлось вынести в отдельный документ.

Что содержится в выводах:

В основном тексте принятых выводов Украине посвящено лишь три коротких параграфа, где говорится об обмене мнениями с Президентом Владимиром Зеленским, обсуждении текущей ситуации и намерении вернуться к этому вопросу на следующем саммите.

Что прописано в приложении:

В 18 параграфах приложения подробно изложены позиции ЕС относительно поддержки Украины, санкций против РФ, гарантий безопасности, восстановления, а также военной и финансовой помощи.

Вопрос евроинтеграции:

Из-за позиции Венгрии решение об открытии переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС не принято.

«Европейский совет подтверждает непоколебимую поддержку ЕС пути Украины к членству в ЕС и приветствует значительный прогресс, которого Украина достигла до сих пор в самых сложных обстоятельствах. Европейский совет призывает Украину, Совет и Комиссию продолжать работу над процессом присоединения в соответствии с подходом, основанным на заслугах. Кластер фундаментальных вопросов будет открыт первым и закрыт последним, а кластеры будут открываться после выполнения условий в соответствии с методологией расширения. Европейский совет учитывает оценку Комиссии о том, что кластеры фундаментальных вопросов, внутреннего рынка и внешних отношений готовы к открытию», — отмечается в проекте.

Европейский совет планирует вернуться к этому вопросу на следующем заседании.

