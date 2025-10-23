Суддю Південного міського суду Одеської Земфіру Барановську області звільнено у відставку

Вища рада правосуддя 23 жовтня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити Барановську Земфіру Ільїмдарівну з посади судді Південного міського суду Одеської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Крім того ВРП вирішила зупинити розгляд заяви Шевчук Юлії Валеріївни про звільнення з посади судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області у відставку на час розгляду дисциплінарних скарг.
