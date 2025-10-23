Судью Южного городского суда Одесской области Земфиру Барановскую уволено в отставку

Судью Земфиру Барановскую уволено в отставку в связи с подачей ею соответствующего заявления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 23 октября рассмотрел материалы о увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить Барановскую Земфиру Ильимдаровну с должности судьи Южного городского суда Одесской области в связи с подачей заявления об отставке.

Кроме того, ВСП решил приостановить рассмотрение заявления Шевчук Юлии Валериевны об увольнении с должности судьи Белгород-Днестровского городского районного суда Одесской области в отставку на время рассмотрения дисциплинарных жалоб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.