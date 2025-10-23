Чи підлягає знищенню підроблений документ, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні — позиція ККС ВС

Верховний Суд висловив позицію у частині вирішення питання про долю речового доказу.

Підроблений документ, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, не підлягає знищенню, а відповідно до п. 7 ч. 9 ст. 100 КПК України залишається в матеріалах справи протягом усього часу його зберігання. Відповідну позицію висловив ККС ВС від 6 жовтня 2025 року у справі № 462/1067/25 (провадження № 51-2189км25).

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим і засудили за ч. 4 ст. 358 КК України, а саме за те, що він під час керування автомобілем використав завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Суди вирішили питання про речові докази, зокрема свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ухвалили знищити. У касаційній скарзі прокурор зазначив, що висновок апеляційного суду про можливість залишення в матеріалах кримінального провадження лише справжніх документів суперечить положенням п. 7 ч. 9 ст. 100 КПК України.

Верховний Суд змінив рішення судів попередніх інстанцій у частині вирішення питання про долю речового доказу та постановив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що є речовим доказом, залишити в матеріалах кримінального провадження. На обґрунтування такого висновку колегія суддів ККС ВС вказала, що відповідно до п. 7 ч. 9 ст. 100 КПК України документи, які є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Як видно з матеріалів кримінального провадження, постановою слідчого свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу було визнано речовим доказом, тому питання щодо його подальшої долі після розгляду кримінального провадження по суті необхідно вирішувати на підставі положень п. 7 ч. 9 ст. 100 КПК України.

Верховний Суд не погодився з висновком апеляційного суду про те, що підроблений документ підлягає знищенню або передачі відповідним органам, а п. 7 ч. 9 ст. 100 КПК України застосовується лише до оригінальних документів, оскільки цей висновок не ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального закону.

