Подлежит ли уничтожению поддельный документ, признанный вещественным доказательством в уголовном производстве — позиция ККС ВС

Верховный Суд высказал позицию относительно решения вопроса о судьбе вещественного доказательства.

Поддельный документ, признанный вещественным доказательством в уголовном производстве, не подлежит уничтожению, а в соответствии с п. 7 ч. 9 ст. 100 УПК Украины остаётся в материалах дела на протяжении всего времени его хранения. Соответствующую позицию выразил КУС ВС 6 октября 2025 года по делу № 462/1067/25 (производство № 51-2189км25).

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 4 ст. 358 УК Украины, а именно за то, что он во время управления автомобилем использовал заведомо поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. Суды решили вопрос о вещественных доказательствах, в частности постановили уничтожить свидетельство о регистрации транспортного средства. В кассационной жалобе прокурор указал, что вывод апелляционного суда о возможности оставления в материалах уголовного производства только подлинных документов противоречит положениям п. 7 ч. 9 ст. 100 УПК Украины.

Верховный Суд изменил решения судов предыдущих инстанций в части решения вопроса о судьбе вещественного доказательства и постановил свидетельство о регистрации транспортного средства, являющееся вещественным доказательством, оставить в материалах уголовного производства. В обоснование такого вывода коллегия судей ККС ВС указала, что в соответствии с п. 7 ч. 9 ст. 100 УПК Украины документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются в материалах уголовного производства на протяжении всего времени их хранения.

Как видно из материалов уголовного производства, постановлением следователя свидетельство о регистрации транспортного средства было признано вещественным доказательством, поэтому вопрос о его дальнейшей судьбе после рассмотрения уголовного производства по существу необходимо решать на основании положений п. 7 ч. 9 ст. 100 УПК Украины.

Верховный Суд не согласился с выводом апелляционного суда о том, что поддельный документ подлежит уничтожению или передаче соответствующим органам, а п. 7 ч. 9 ст. 100 УПК Украины применяется только к оригинальным документам, поскольку этот вывод не основан на нормах действующего уголовного процессуального закона.

