Для студентов установят новые основания отчисления из вуза – Рада рассмотрит законопроект об академической добросовестности

Законопроект об академической добросовестности, который предусматривает ряд новых оснований для отчисления студентов и абитуриентов, подготовили к принятию в целом.

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Нарушение академической добросовестности абитуриентом, выявленное после его зачисления в состав получателей образования, является основанием для его отчисления из состава получателей образования. Соответствующая норма содержится в окончательной редакции законопроекта 10392 «Об академической добросовестности», который рекомендовал принять парламенту в целом комитет Верховной Рады по вопросам образования.

Педагогические, научно-педагогические, научные работники, другие лица, осуществляющие преподавательскую деятельность, обязаны применять к получателям образования меры реагирования на нарушения академической добросовестности.

Видами нарушений академической добросовестности определены:

отчуждение авторства; академический плагиат; приписывание авторства; самоплагиат; фабрикация; фальсификация; недобросовестное использование результатов, сгенерированных искусственным интеллектом; недобросовестное оценивание; несамостоятельное выполнение задания; недозволенная помощь; академический саботаж; склонение к нарушению академической добросовестности; институциональные нарушения академической добросовестности.

Законом могут определяться и другие виды нарушений академической добросовестности.

Мерами реагирования на нарушения академической добросовестности являются: воспитательные меры; привлечение к академической, дисциплинарной ответственности; реагирование на нарушения академической добросовестности при проведении конкурсов; институциональные меры реагирования.

За нарушение академической добросовестности лицо может быть привлечено также к другим видам ответственности. Отсутствие судебного решения или решения другого уполномоченного органа о привлечении к другому виду ответственности не является препятствием для рассмотрения вопроса о нарушении лицом академической добросовестности и привлечения к академической ответственности.

Академическая ответственность

К академической ответственности может быть привлечено лицо, которое на момент совершения им нарушения академической добросовестности достигло 14-летнего возраста.

Санкции за нарушение академической добросовестности

К лицу, нарушившему академическую добросовестность, может быть применена одна или несколько санкций.

Санкции за нарушение академической добросовестности, применяемые к получателям образования:

воспитательные меры реагирования (посещение тематических занятий по академической добросовестности, устное, письменное предупреждение, повторное выполнение задания); меры в рамках привлечения к академической ответственности:

повторное прохождение (выполнение) соответствующего образовательного компонента образовательной программы;

повторное прохождение оценивания (включая итоговое оценивание или аттестацию);

лишение права участвовать в конкурсах по получению стипендий, грантов, участия в программах академической мобильности на срок от одного до трех лет;

отчисление из числа лиц, получающих образование по государственному или региональному заказу;

лишение льгот по оплате обучения и/или других льгот, предоставленных учебным заведением, научным учреждением, на срок 1-3 года;

лишение академической стипендии на срок до одного учебного года;

исключение из состава ученого совета с лишением права быть членом ученого совета на срок 1-3 года;

отчисление получателя профессионального предвысшего образования (кроме лиц, которые одновременно получают полное общее среднее образование, и лиц с особыми образовательными потребностями);

отчисление получателя высшего образования (кроме лиц с особыми образовательными потребностями).

Санкции за нарушение академической добросовестности, применяемые к педагогическому, научно-педагогическому, научному работнику учебного заведения, научного учреждения, ученому:

меры в рамках привлечения к академической ответственности:

исключение из состава ученого совета, других коллегиальных органов управления учебного заведения, научного учреждения с лишением права быть членом соответствующего органа на срок 1-3 года;

лишение права участия в аттестации получателей степени высшего образования, научной (образовательно-творческой) степени на срок 1-3 года;

лишение права участвовать в конкурсах по получению грантов, участия в программах академической мобильности на срок 1-3 года;

лишение права быть научным руководителем, творческим руководителем, научным консультантом получателей высшего образования (получателей степени доктора наук) на срок 1-3 года;

лишение права быть руководителем и/или ответственным исполнителем научных исследований и/или научных проектов на срок 1-3 года;

запрет претендовать на присвоение педагогического (ученого) звания на срок 1-3 года;

исключение из состава редакционной коллегии научного издания, основанного учебным заведением, научным учреждением, с лишением права быть членом редакционной коллегии (редакционных коллегий) на срок 1-3 года;

отчисление получателя ученой степени;

лишение степени высшего образования и соответствующей квалификации (квалификаций);

лишение ученой степени;

лишение ученого звания;

лишение педагогического звания;

лишение квалификационной категории;

лишение наград, отличий, почетных званий, присужденных (присвоенных) учебным заведением, научным учреждением;

меры в рамках привлечения к дисциплинарной ответственности: выговор или увольнение из учебного заведения, научного учреждения.

Педагогический, научно-педагогический, научный работник, привлеченный к академической ответственности, в течение одного года не может подавать документы на присвоение ему педагогического (ученого) звания.

За что могут отчислить получателя образования

Отчуждение авторства – это передача автором созданного им по заказу или без такового заказа, платно или бесплатно, академического произведения (его части) другому лицу и последующее обнародование такого академического произведения (его части) с указанием в качестве автора лица, не являющегося его автором.

В случае установления факта отчуждения авторства квалификационной работы, совершенного получателем высшего образования, такой получатель отчисляется из учебного заведения, научного учреждения.

В случае установления факта отчуждения авторства, совершенного получателем научной (образовательно-творческой) степени, такой получатель отчисляется из учебного заведения, научного учреждения.

Академический плагиат – это обнародование (частично или полностью) научного (творческого) результата, полученного другим лицом (другими лицами), как результата собственной академической деятельности и/или воспроизведение в академическом произведении или учебной работе (частично или полностью) ранее обнародованного (опубликованного) произведения (учебной работы) другого автора (других авторов) без ссылки на соответствующий источник информации и/или его (ее) автора (авторов) (при наличии информации об авторе/авторах), и/или обнародование в академическом произведении (учебной работе) перевода иноязычного произведения (его части) без указания автора (авторов) переведенного произведения.

В случае совершения получателем высшего образования академического плагиата вследствие отчуждения авторства на квалификационную работу такой получатель отчисляется из высшего учебного заведения, научного учреждения.

Фабрикация – это выдумывание субъектом академической деятельности данных или фактов о результатах собственной академической деятельности.

За совершение фабрикации к педагогическому, научно-педагогическому, научному работнику могут быть применены санкции в виде увольнения из учебного заведения, научного учреждения или выговора, или другие санкции, определенные внутренними актами.

За совершение фабрикации к получателю ученой степени, получателю высшего образования могут быть применены санкции в виде отчисления из учебного заведения, научного учреждения или другие санкции, определенные внутренними актами.

Фальсификация – это сознательное изменение или модификация имеющихся данных, что приводит к созданию заведомо ложной информации относительно результатов академической деятельности.

За совершение фальсификации к педагогическому, научно-педагогическому, научному работнику могут быть применены санкции в виде увольнения из учебного заведения, научного учреждения или выговора, или другие санкции, определенные внутренними актами.

За совершение фальсификации к получателю ученой степени, получателю высшего образования могут быть применены санкции в виде отчисления из учебного заведения, научного учреждения или другие санкции, определенные внутренними актами.

Нарушение академической добросовестности абитуриентом (участником конкурса) во время вступительного испытания (конкурса) является основанием для прекращения участия такого абитуриента (участника конкурса) во вступительном испытании (конкурсе).

Нарушение академической добросовестности абитуриентом, выявленное после его зачисления в состав получателей образования, является основанием для его отчисления из состава получателей образования.

Разоблачители академической недобросовестности

Законопроект также предусматривает систему уведомлений о фактах недобросовестности.

Так, лицо, имеющее доказательства, свидетельствующие о признаках нарушения академической добросовестности, совершенного участником образовательного процесса, ученым, абитуриентом, участником, членом жюри, членом организационного комитета конкурса академической добросовестности, имеет право сообщить об этом уполномоченный орган или руководителя учебного заведения, научного учреждения, научного издательства, организатора конкурса.

Рассмотрение вопроса о привлечении к академической ответственности получателей образования в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется с приглашением их родителей или других законных представителей, если против этого не возражает получатель образования.

Лицо, имеющее доказательства, свидетельствующие о признаках нарушения академической добросовестности, совершенного руководителем учебного заведения, научного учреждения, имеет право сообщить об этом Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования – в отношении руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения; соответствующий территориальный орган центрального органа исполнительной власти по обеспечению качества образования – в отношении руководителя другого учебного заведения.

Переходные положения законопроекта предусматривают следующее.

рассмотрение сообщений о нарушениях академической добросовестности, совершенных до вступления в силу настоящего Закона, принятие решений по результатам такого рассмотрения и их обжалование осуществляются в соответствии с процедурами, с соблюдением гарантий и прав субъектов академической деятельности, определенных настоящим Законом; в случае установления наличия академического плагиата, фабрикации, фальсификации, иного нарушения академической добросовестности, совершенного до вступления в силу настоящего Закона, к субъектам академической деятельности применяется та мера ответственности, которая на момент совершения такого нарушения академической добросовестности была определена законом; проверка диссертаций, квалификационных работ на соискание ученых степеней, степеней высшего образования, присужденных до вступления в силу настоящего Закона, может проводиться исключительно на предмет соблюдения требований, действовавших на день защиты соответствующей диссертации, квалификационной работы; установление наличия текстовых заимствований, факта использования идей, научных результатов без ссылки на источник в академическом произведении, на основании или с учетом которого лицу присуждена ученая степень, степень доктора искусства или присвоено ученое звание, учитывается учебным заведением, научным учреждением при осуществлении академической (трудовой) деятельности лица в соответствии с законом и внутренними актами; рассмотрение жалоб, поступивших к уполномоченным субъектам до вступления в силу настоящего Закона, осуществляется и завершается в соответствии с процедурами, действовавшими до дня вступления в силу настоящего Закона, кроме жалоб относительно нарушения академической добросовестности в диссертациях на соискание ученой степени, ответственность за которое не была установлена законом на момент совершения нарушения, которые передаются на рассмотрение уполномоченного органа в соответствии с требованиями статьи 40 настоящего Закона; в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Закона лицо может добровольно отказаться от присужденной ему ученой степени, присвоенного ученого звания в порядке, определенном Кабмином.

Закон будет охватывать:

научную, научно-педагогическую, педагогическую, преподавательскую деятельность;

учебную деятельность получателей образования;

образовательную деятельность учебных заведений, научных учреждений;

создание, выполнение и оценивание проектов в сфере образования и науки;

создание, рецензирование, научное редактирование академических произведений;

вступительные испытания в учебных заведениях (научных учреждениях);

проведение олимпиад, турниров, конкурсов, соревнований и других мероприятий соревновательного характера в сфере образования и науки и участие в таких мероприятиях (конкурсы);

присуждение ученых степеней и степеней образования, присвоение ученых и педагогических званий, квалификационных категорий, избрание действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук;

осуществление процедур внутреннего и внешнего обеспечения качества образования;

аттестацию научных работников;

государственную аттестацию научных учреждений и высших учебных заведений в части осуществления ими научной и научно-технической деятельности;

осуществление научной и научно-технической экспертизы.

Автор: Наталя Мамченко

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