У Києві поліція затримала чоловіка, який підпалив шини на Хрещатику

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви вчинку чоловіка.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Києві невідома особа привезла шини та підпалила їх на Хрещатику.

Згодом столична поліція повідомила, що загоряння локалізовано, а чоловіка, причетного до підпалу, затримали.

«Ним виявився місцевий мешканець 1977 року народження, його доставили до районного управління поліції», - заявили у поліції.

Наразі слідчі встановлюють мотиви вчинку.

