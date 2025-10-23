В Киеве полиция задержала мужчину, который поджег шины на Крещатике

В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы поступка мужчины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве неизвестный привез шины и поджег их на Крещатике.

Позже столичная полиция сообщила, что возгорание было локализовано, а мужчину, причастного к поджогу, задержали.

«Им оказался местный житель 1977 года рождения, его доставили в районное управление полиции», — заявили в полиции.

Сейчас следователи устанавливают мотивы поступка.

