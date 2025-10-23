В Киеве под зданием КГГА горели покрышки, видео

Неизвестный на автомобиле Opel привез резину и поджег ее.

В Киеве 23 октября под зданием Киевской городской государственной администрации горели покрышки. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях и опубликовали видео.

Отмечается, что к зданию подъехал человек на автомобиле Opel, который привез резину и поджег ее.

Как видно на видео, на место прибыли сотрудники ГСЧС, которые потушили горящие покрышки.

