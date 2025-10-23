Рада прийняла за основу законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт

Документ передбачає надання суб’єктам господарювання права передбачати у договорі спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг.

Верховна Рада 23 жовтня прийняла за основу ухвалила законопроект N14023 про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо спрощення оформлення первинних документів з надання послуг за основу.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що законопроект підготовлено на запит бізнесу, аби спросити процес документообігу.

Мета ініціативи – надати суб’єктам господарювання право передбачати у договорі спрощений порядок оформлення первинних документів з надання послуг.

Законопроектом пропонується дозволити складати акт наданих послуг без зазначення посади, прізвища та/або підпису замовника, якщо:

- це передбачено договором;

- послуги оплачені у повному обсязі в безготівковій формі;

- водночас зміни не застосовуватимуться до послуг, оплачених за рахунок бюджетних коштів – для них залишаються чинні вимоги.

