Рада приняла за основу законопроект о упрощении оформления актов выполненных работ

Документ предусматривает предоставление субъектам хозяйствования права предусматривать в договоре упрощенный порядок оформления первичных документов по оказанию услуг.

Верховная Рада 23 октября приняла за основу законопроект №14023 о внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно упрощения оформления первичных документов по оказанию услуг.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что законопроект подготовлен по запросу бизнеса, чтобы упростить процесс документооборота.

Цель инициативы — предоставить субъектам хозяйствования право предусматривать в договоре упрощенный порядок оформления первичных документов по оказанию услуг.

Законопроектом предлагается разрешить составлять акт оказанных услуг без указания должности, фамилии и/или подписи заказчика, если:

это предусмотрено договором;

услуги оплачены в полном объеме в безналичной форме;

при этом изменения не будут применяться к услугам, оплаченным за счет бюджетных средств — для них сохраняются действующие требования.

