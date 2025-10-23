Рада приняла за основу законопроект о упрощении оформления актов выполненных работ

Верховная Рада 23 октября приняла за основу законопроект №14023 о внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» относительно упрощения оформления первичных документов по оказанию услуг.
Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что законопроект подготовлен по запросу бизнеса, чтобы упростить процесс документооборота.
Цель инициативы — предоставить субъектам хозяйствования право предусматривать в договоре упрощенный порядок оформления первичных документов по оказанию услуг.
Законопроектом предлагается разрешить составлять акт оказанных услуг без указания должности, фамилии и/или подписи заказчика, если:
это предусмотрено договором;
услуги оплачены в полном объеме в безналичной форме;
при этом изменения не будут применяться к услугам, оплаченным за счет бюджетных средств — для них сохраняются действующие требования.
