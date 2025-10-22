Рада підтримала виключення з закону про соцзахист військовослужбовців норми щодо альтернативної служби з релігійних причин

У законі про соцзахист військових виключать норму про надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної служби.

У Законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» скасують положення щодо підстав звільнення із військової служби та стосовно надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної (невійськової) служби.

Відповідний законопроект 13646 Верховна Рада 22 жовтня підтримала в першому читанні.

Виключення норми аргументують тим, що ці норми «не належать до предмету правового регулювання».

Також пропонується:

запровадження 6-денного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти;

щодо надання відпустки військовослужбовцям після звільнення з полону в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та під час дії воєнного стану.

У Головному науково-експертному управлінні ВР звернули увагу, що право на заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою у разі, якщо виконання такого обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, передбачене конституційними приписами.

На виконання цих конституційних норм було прийнято Закон «Про альтернативну (невійськову) службу», яким унормовано організаційно-правові засади альтернативної (невійськової) служби.

«Зважаючи на скасування строкової військової служби та її заміну базовою військовою службою, очевидно, що як норми Закону про соцзахист, так і норми Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» повинні бути приведені у відповідність до нинішніх суспільних відносин з метою надання можливості громадянам реалізувати гарантоване Конституцією України право на заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою у разі, якщо виконання такого обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина», зауважили у ГНЕУ.

По-друге, у пояснювальній записці до проекту не міститься аргументації про необхідність внесення таких змін.

Це ж зауваження стосується і виключення норми зі статті 8 Закону, в якому передбачено дострокове звільнення з військової служби військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, сім’ї яких втратили годувальника і не мають інших працездатних членів та членів сім’ї з самостійним заробітком (тобто, є соціально вразливими).

Автор: Наталя Мамченко

