Рада поддержала исключение из закона о соцзащите военнослужащих нормы об альтернативной службе по религиозным причинам

В Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» отменят положения, касающиеся оснований для увольнения с воинской службы и предоставления права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной воинской службы, на прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Соответствующий законопроект 13646 Верховная Рада 22 октября поддержала в первом чтении.

Исключение нормы аргументируют тем, что эти нормы «не относятся к предмету правового регулирования».

Также предлагается:

введение 6-дневной рабочей недели с одним выходным днем для курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, учреждений профессионального предвысшего военного образования;

относительно предоставления отпуска военнослужащим после освобождения из плена в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, а также во время действия военного положения.

В Главном научно-экспертном управлении ВР обратили внимание, что право на замену выполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой в случае, если выполнение такой обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, предусмотрено конституционными предписаниями.

Во исполнение этих конституционных норм был принят Закон «Об альтернативной (невоенной) службе», которым нормированы организационно-правовые основы альтернативной (невоенной) службы.

«Ввиду отмены срочной воинской службы и ее замены базовой воинской службой, очевидно, что как нормы Закона о соцзащите, так и нормы Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» должны быть приведены в соответствие с нынешними общественными отношениями с целью предоставления возможности гражданам реализовать гарантированное Конституцией Украины право на замену выполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой в случае, если выполнение такой обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина», – отметили в ГНЭУ.

Во-вторых, в пояснительной записке к проекту не содержится аргументации о необходимости внесения таких изменений.

Это же замечание касается и исключения нормы из статьи 8 Закона, в которой предусмотрено досрочное увольнение с воинской службы военнослужащих срочной службы и воинской службы по призыву лиц офицерского состава, семьи которых потеряли кормильца и не имеют других трудоспособных членов и членов семьи с самостоятельным заработком (то есть, являются социально уязвимыми).

Автор: Наталя Мамченко

