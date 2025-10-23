Практика судів
  1. В Україні

Рада прийняла постанову про внесення записів до паспорта-книжечки лише державною мовою

12:45, 23 жовтня 2025
Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон визнано таким, що втратило чинність.
Верховна Рада прийняла Постанову, яка передбачає, що до паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки записи вносяться державною мовою №13369.

Внесеними змінами до Постанови "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" від 26 червня 1992 року №2503-ХІІ передбачено що до паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки записи вносяться державною мовою.

Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон визнається таким, що втратило чинність.

Станом на сьогодні лише громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання ДМС України оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року, здійснюється оформлення та видача паспортів громадянина України у формі паспортної книжечки.

Раніше «Судово-юридична газета» детально інформувала про зміст цієї Постанови. 

