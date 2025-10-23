Рада приняла постановление о внесении записей в паспорт-книжечку только на государственном языке

Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу признано утратившим силу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла Постановление, предусматривающее, что в паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки записи вносятся на государственном языке №13369.

Внесенными изменениями в Постановление "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу" от 26 июня 1992 №2503-ХІІ предусмотрено что в паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки записи вносятся на государственном языке.

Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу признается утратившим силу.

По состоянию на сегодняшний день только гражданам Украины, в отношении которых принято решение суда, вступившего в законную силу, об обязательстве ГТС Украины оформить и выдать паспорт гражданина Украины образца 1994 года, осуществляется оформление и выдача паспортов гражданина Украины в форме паспортной книжечки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно информировала о содержании этого Постановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.