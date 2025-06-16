Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Депутаты предлагают оставить в паспортах-книжечках, которые еще выдаются по решению суда, только украинский язык

09:15, 16 июня 2025
Также предлагается признать утратившим силу Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу.
Депутаты предлагают оставить в паспортах-книжечках, которые еще выдаются по решению суда, только украинский язык
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа депутатов, среди которых Андрей Задорожный, Богдан Яременко и другие, зарегистрировали в парламенте проект постановления 13369 о внесении изменений в постановление Верховной Рады «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу» от 26.06.1992 года №2503-ХІІ.

Изменениями предлагается установить, что в паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки записи вносятся на государственном языке.

Кроме того, Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу признается утратившим силу.

Как отмечают авторы, постановлением ВР от 26 июня 1992 года №2503-ХІІ «Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу» установлено, что языки паспорта определяются ч. 1 статьи 13 Закона «Об основах государственной языковой политики». Запись фамилии и имени (отчества) выполняется согласно статье 28 Закона «Об основах государственной языковой политики».

Однако Закон «Об основах государственной языковой политики» утратил силу как не соответствующий Конституции, согласно Решению КСУ № 2-р/2018 от 28.02.2018.

Вместо этого 25 апреля 2019 года Верховной Радой принят Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В соответствии с частью первой статьи 8 указанного закона документы, удостоверяющие личность гражданина Украины, составляются на государственном языке. В случаях, определенных законом и международными договорами, согласие на обязательность которых дано ВР, такие документы составляются на других языках и дублируются на государственном языке.

В 2016 году в Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» были внесены изменения, согласно которым установлено, что паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карточки.

С 2016 года в Украине начато изготовление биометрических паспортов гражданина Украины в форме ID-карты. Последняя партия бланков паспортов гражданина Украины в форме книжечки изготавливалась еще в 2014 году.

С началом оборота паспорта гражданина Украины в форме карточки, все технологические формы и оснастки для изготовления паспорта гражданина Украины в форме книжечки были уничтожены Полиграфкомбинатом «Украина» и изготовление паспорта гражданина Украины в форме книжечки образца 1994 года не осуществляется.

По состоянию на сегодня только гражданам Украины, в отношении которых принято решение суда, вступившее в законную силу, об обязательстве Государственной миграционной службы оформить и выдать паспорт гражданина Украины образца 1994 года, осуществляется оформление и выдача паспортов гражданина Украины в форме паспортной книжечки. При этом оформление таких паспортов осуществляется с использованием бланков паспорта гражданина Украины в форме книжечки образца 1994 года, которые являются остатками от последней изготовленной партии (то есть, которые уже напечатаны).

Таким образом, внесение изменений в Постановление Верховной Рады возможно лишь относительно внесения записей в паспорт гражданина Украины в форме книжечки (на государственном языке).

Кроме того, во исполнение требований Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» с 2015 года Государственной миграционной службой введено оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу по образцу, утвержденному постановлением Кабмина №152 «Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу». В связи с этим есть необходимость в признании Положения о паспорте гражданина Украины для выезда за границу, утвержденным этим постановлением, утратившим силу. Важность внесения изменений в указанное Постановление коррелируется также с позицией Уполномоченного по защите государственного языка.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

суд Верховная Рада Украины паспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают оставить в паспортах-книжечках, которые еще выдаются по решению суда, только украинский язык

Также предлагается признать утратившим силу Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу.

Очное образование – только при условии обязательных прививок: Кабмин отмечает, что в странах ЕС для родителей есть даже штрафы за отказ от вакцинации детей

Законопроект об обязательности вакцинации для посещения учебных заведений был разработан с участием международных специалистов в сфере защиты населения от инфекционных болезней.

Депутаты предлагают упростить поступление в вузы, находящиеся на территориях боевых действий

Законопроектом предлагается установить возможность поступления в вузы по результатам собеседования или вступительных экзаменов без использования ВНО или НМТ.

Военнослужащих с высшим психологическим или медицинским образованием запретят назначать на должности, не связанные с медслужбой – Зеленский подписал указ

Зеленский запретил назначать на военные должности, не связанные с медицинской службой, военнослужащих с высшим образованием психологов, медиков, фармацевтов, реабилитологов.

Суд отменил решение комиссии ТЦК об отказе в рассмотрении заявления об отсрочке студента иностранного вуза

Может ли комиссия ТЦК отказать в рассмотрении заявления об отсрочке соискателю образования, обучающемуся в иностранном учебном заведении, потому что такое заведение не имеет доступа к ЕГЕБО – решение суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду