Депутати пропонують залишити у паспортах-книжечках, які ще видаються за рішенням суду, лише українську мову

Також пропонується визнати таким, що втратило чинність Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

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Група депутатів, серед яких Андрій Задорожний, Богдан Яременко та інші, зареєстрували у парламенті проект постанови 13369 про внесення змін до постанови Верховної Ради «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 року №2503-ХІІ.

Змінами пропонується встановити, що до паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки записи вносяться державною мовою.

Крім того, Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон визнається таким, що втратило чинність

Як зазначають автори, постановою ВР від 26 червня 1992 року №2503- ХІІ «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» встановлено, що мови паспорта визначаються ч. 1 статті 13 Закону «Про засади державної мовної політики». Запис прізвища та імені (по батькові) виконується згідно із статтею 28 Закону «Про засади державної мовної політики».

Однак Закон «Про засади державної мовної політики» втратив чинність, як такий, що не відповідає Конституції, відповідно до Рішення КСУ № 2-р/2018 від 28.02.2018.

Натомість 25 квітня 2019 року Верховною Радою прийнято Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідно до частини першої статті 8 зазначеного закону документи, що посвідчують особу громадянина України, складаються державною мовою. У випадках, визначених законом і міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано ВР, такі документи складаються іншими мовами та дублюються державною мовою.

У 2016 році до Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» були внесені зміни, відповідно до яких встановлено, що паспорт громадянина України виготовляється у формі картки.

З 2016 року в Україні розпочато виготовлення біометричних паспортів громадянина України у формі ID-картки. Остання партія бланків паспортів громадянина України у формі книжечки виготовлялася ще у 2014 році.

З початком обігу паспорта громадянина України у формі картки, всі технологічні форми та оснастки для виготовлення паспорта громадянина України у формі книжечки було знищено Поліграфкомбінатом «Україна» і виготовлення паспорта громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року не здійснюється.

Станом на сьогодні лише громадянам України, щодо яких прийнято рішення суду, що набрало законної сили, про зобов’язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року, здійснюється оформлення та видача паспортів громадянина України у формі паспортної книжечки. При цьому оформлення таких паспортів здійснюється з використанням бланків паспорта громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року, які є залишками від останньої виготовленої партії (тобто, які вже надруковані).

Таким чином, внесення змін до Постанови Верховної Ради можливе лише щодо внесення записів до паспорта громадянина України у формі книжечки (державною мовою).

Крім того, на виконання вимог Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» з 2015 року Державною міграційною службою запроваджено оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон за зразком, затвердженим постановою Кабміну №152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон». У зв’язку з цим є необхідність у визнанні Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затвердженим цією постановою, таким, що втратило чинність. Важливість внесення змін до вказаної Постанови корелюється також із позицією Уповноваженого із захисту державної мови.

Автор: Наталя Мамченко

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