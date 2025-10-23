Рада розширила повноваження комісії, яка займається захистом прав ВПО

Рада посилила координацію захисту прав ВПО та громадян, постраждалих від війни.

Верховна Рада уточнили завдання Тимчасової спеціальної комісії, яка займається підготовкою рішень у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які постраждали від війни.

Зміни внесені до постанови про здійснення підготовки деяких питань щодо захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» щодо координації реалізації політики захисту прав постраждалих, проект постанови 13668.

Згідно з ухваленими змінами, до основних завдань комісії додано новий напрям — сприяння координації реалізації державної політики комплексного захисту прав постраждалих від збройної агресії РФ.

Йдеться, зокрема, про забезпечення міжвідомчої взаємодії у питаннях евакуації, адаптації, інтеграції, реінтеграції та повернення громадян з-за кордону.

