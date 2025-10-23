Рада расширила полномочия комиссии, которая занимается защитой прав ВПЛ

Рада усилила координацию защиты прав ВПЛ и граждан, пострадавших от войны.

Верховная Рада уточнила задачи Временной специальной комиссии, которая занимается подготовкой решений в сфере защиты прав внутренне перемещенных лиц, а также граждан, пострадавших от войны.

Изменения внесены в постановление «О подготовке некоторых вопросов по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» относительно координации реализации политики защиты прав пострадавших, проект постановления №13668.

Согласно принятым изменениям, в основные задачи комиссии добавлено новое направление — содействие координации реализации государственной политики комплексной защиты прав пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

Речь идет, в частности, об обеспечении межведомственного взаимодействия по вопросам эвакуации, адаптации, интеграции, реинтеграции и возвращения граждан из-за рубежа.

