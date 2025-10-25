Практика судов
Пенсионный фонд получил более 160 заявлений от ВПЛ на оформление льготных кредитов на жилье

20:50, 25 октября 2025
Более 160 переселенцев подали заявки на льготные кредиты для покупки жилья
Пенсионный фонд получил более 160 заявлений от ВПЛ на оформление льготных кредитов на жилье
После запуска государственной программы льготного кредитования для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий в Пенсионный фонд Украины поступило 164 заявки от граждан, желающих приобрести собственное жилье, сообщили в Министерстве социальной политики.

По данным Минсоцполитики, государственная помощь уже назначена по шести заявлениям, и Пенсионный фонд перечислил банкам 1,6 млн гривен для покрытия 70% первого взноса и 70% ежемесячных платежей по льготным кредитам для ВПЛ.

Заместитель министра социальной политики Татьяна Кириенко отметила, что государство максимально упростило условия участия в программе — основное требование лишь одно: иметь официальное трудоустройство.

Кредит можно получить на жилье не старше 20 лет и стоимостью до 2 миллионов гривен. Государство также берет на себя покрытие расходов на оформление кредита — около 40 тысяч гривен.

В госбюджете на 2025 год на эту программу предусмотрено 4,4 миллиарда гривен.

Чтобы воспользоваться программой, внутренне перемещенное лицо или житель прифронтовой территории должен подать заявку через приложение «Дия» (еОселя), получить одобрение, выбрать банк и оформить кредит с государственной компенсацией.

Воспользоваться программой могут только те, у кого нет другого жилья, кроме расположенного на оккупированной или прифронтовой территории.

