Практика судів
  1. В Україні

Пенсійний фонд отримав понад 160 заяв від ВПО на оформлення пільгових кредитів на житло

20:50, 25 жовтня 2025
Понад 160 переселенців подали заявки на пільгові кредити для придбання житла.
Пенсійний фонд отримав понад 160 заяв від ВПО на оформлення пільгових кредитів на житло
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після запуску державної програми пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій, до Пенсійного фонду України надійшло 164 заявки від громадян, які хочуть придбати власне житло, кажуть у Міністерстві соціальної політики.

За даними Мінсоцполітики, державну допомогу вже призначено за шістьма заявками, і Пенсійний фонд перерахував банкам 1,6 млн гривень, щоб покрити 70% першого внеску та 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами для ВПО.

Заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко зазначила, що держава максимально спростила умови участі у програмі — основна вимога лише одна: мати офіційне працевлаштування.

Кредит можна отримати на житло не старше 20 років і вартістю до 2 мільйонів гривень. Держава також бере на себе покриття витрат на оформлення кредиту — близько 40 тисяч гривень.

У держбюджеті на 2025 рік на цю програму передбачено 4,4 мільярда гривень.

Щоб скористатися програмою, внутрішньо переміщена особа або мешканець прифронтової території має подати заявку через застосунок «Дія» (єОселя), отримати схвалення, обрати банк і оформити кредит з державною компенсацією.

Скористатися програмою можуть лише ті, хто не має іншого житла, окрім розташованого на окупованій або прифронтовій території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд кредит Дія ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ