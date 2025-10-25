Пенсійний фонд отримав понад 160 заяв від ВПО на оформлення пільгових кредитів на житло

Понад 160 переселенців подали заявки на пільгові кредити для придбання житла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після запуску державної програми пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій, до Пенсійного фонду України надійшло 164 заявки від громадян, які хочуть придбати власне житло, кажуть у Міністерстві соціальної політики.

За даними Мінсоцполітики, державну допомогу вже призначено за шістьма заявками, і Пенсійний фонд перерахував банкам 1,6 млн гривень, щоб покрити 70% першого внеску та 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами для ВПО.

Заступниця міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко зазначила, що держава максимально спростила умови участі у програмі — основна вимога лише одна: мати офіційне працевлаштування.

Кредит можна отримати на житло не старше 20 років і вартістю до 2 мільйонів гривень. Держава також бере на себе покриття витрат на оформлення кредиту — близько 40 тисяч гривень.

У держбюджеті на 2025 рік на цю програму передбачено 4,4 мільярда гривень.

Щоб скористатися програмою, внутрішньо переміщена особа або мешканець прифронтової території має подати заявку через застосунок «Дія» (єОселя), отримати схвалення, обрати банк і оформити кредит з державною компенсацією.

Скористатися програмою можуть лише ті, хто не має іншого житла, окрім розташованого на окупованій або прифронтовій території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.