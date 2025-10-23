Апеляційні суди отримають ще трьох нових суддів – ВРП внесе подання Зеленському

Вища рада правосуддя схвалила подання на призначення трьох суддів до апеляційних судів.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України щодо призначення трьох суддів на посади в апеляційних судах.

До призначення рекомендовано:

Марину Семененко — на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду;

Олексія Мандзія — на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Марію Хабарову — на посаду судді Північно-західного апеляційного господарського суду.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя 21 жовтня, після тривалої перерви, відновила розгляд рекомендацій ВККС про призначення на посади суддів переможців відповідних конкурсів.

Зокрема, наразі Вища рада правосуддя розглядає рекомендації стосовно переможців конкурсу, до яких немає суттєвих претензій.

