Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя поступово відновлює розгляд рекомендацій ВККС про призначення суддів апеляційних судів.

21 жовтня Рада правосуддя спробує розглянути рекомендації трьох кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних та господарських судів.

Нагадаємо, що розгляд рекомендацій ВККС Рада правосуддя розпочала ще 16 вересня.

Однак тоді у розгляді рекомендацій одразу ж виникла криза – подання Президенту було внесено лише стосовно одного кандидата, тоді як ще один претендент на посаду судді апеляційного суду не набрав необхідної кількості голосів членів ВРП – кандидату не вистачило всього одного голосу.

А вже 18 вересня Рада правосуддя просто зняла з розгляду рекомендації стосовно 7 кандидатів, мотивувавши це тим, що для внесення подань Президенту може не вистачити голосів.

Причина такого явища полягає у тому, що до жовтня у складі ВРП було всього 15 членів Ради правосуддя з 21.

Однак 8 жовтня Президент несподівано перервав тривалу паузу у призначенні членів ВРП по своїй квоті та призначив двох членів Ради правосуддя.

Таким чином, ризик того, що хтось із кандидатів отримає відмову у внесенні рекомендації для призначення на посаду судді апеляційного суду, дещо знизився.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.