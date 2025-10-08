Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Президент Володимир Зеленський 8 жовтня 2025 року призначив на посади членів Вищої ради правосуддя адвоката та науковця Віталія Махінчука, а також детектива НАБУ Максима Сав’юка.

До призначення на посаду члена Ради правосуддя Віталій Махінчук був в. о. директора Науково-дослідного інституту (НДІ) приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Також Віталій Махінчук працював на посаді заступника директора вказаного інституту з наукової роботи.

З червня 2024 року він є заступником члена Дорадчої групи експертів (здійснює попередній відбір суддів КСУ) по квоті Президента.

Зазначимо, що у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Віталій Махінчук здійснив стрімку кар’єру – у 2017 році він почав працювати у НДІ на посаді провідного наукового співробітника відділу правового забезпечення ринкової економіки, а вже у 2025 році фактично очолив НДІ.

Як адвокат Віталій Махінчук спеціалізувався на наданні юридичних послуг корпоративним клієнтам та фізичним особам у таких сферах, як корпоративне, банківське, фінансове, податкове, кримінальне право, торгівельне право, антидемпінговий захист, супроводження угод злиття і поглинання (M&A) тощо.

Також Віталій Махінчук мав досвід політичної діяльності – на місцевих виборах 2020 року він намагався стати депутатом Київради від партії «Єдність Олександра Омельченка», однак невдало.

Цікаво, що свою наукову діяльність Віталій Махінчук починав у сфері філософії права – у 2002 році він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему «Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема».

Однак у подальшому Віталій Махінчук змінив сферу своїх наукових інтересів.

У 2014 році він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему «Теоретичні засади приватноправового регулювання підприємницьких відносин» (цивільне право і цивільний процес).

Одним з офіційних опонентів Віталія Махінчука під час захисту дисертації був діючий спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

На сайті Національної академії правових наук також зазначено, що в НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака, серед інших науковців-правників, раніше працював і Руслан Стефанчук.

Станом на 2025 рік, у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака працює рідний брат Руслана Стефанчука Микола Стефанчук (є народним депутатом фракції «Слуга народу»).

Крім того, у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака працює Іван Калаур, який є народним депутатом та заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики («Слуга народу»).

У 2021 році президент Володимир Зеленський присвоїв Віталію Махінчуку почесне звання «Заслужений юрист України».

Що стосується Максима Сав’юка, то з 2016 року він працював старшим детективом Першого Головного підрозділу детективів НАБУ. Спеціалізація детектива – розслідування кримінальних корупційних правопорушень, що вчиняються в системі судочинства та в органах прокуратури.

До 2016 року Максим Сав’юк працював на посаді помічника судді Апеляційного суду Івано-Франківської області.

