Членами Высшего совета правосудия назначены адвокат и ученый Виталий Махинчук и детектив НАБУ Максим Савьюк

Владимир Зеленский назначил членов Высшего совета правосудия по квоте Президента.

Адвокат и ученый Виталий Махинчук

Президент Владимир Зеленский 8 октября 2025 года назначил на должности членов Высшего совета правосудия адвоката и ученого Виталия Махинчука, а также детектива НАБУ Максима Савьюка.

До назначения на должность члена Совета правосудия Виталий Махинчук был и. о. директора Научно-исследовательского института (НИИ) частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины.

Также Виталий Махинчук работал в должности заместителя директора указанного института по научной работе.

С июня 2024 года он является заместителем члена Совещательной группы экспертов (осуществляет предварительный отбор судей КСУ) по квоте Президента.

Отметим, что в НИИ частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака Виталий Махинчук сделал стремительную карьеру – в 2017 году он начал работать в НИИ в должности ведущего научного сотрудника отдела правового обеспечения рыночной экономики, а уже в 2025 году фактически возглавил НИИ.

Как адвокат Виталий Махинчук специализировался на предоставлении юридических услуг корпоративным клиентам и физическим лицам в таких сферах как корпоративное, банковское, финансовое, налоговое, уголовное право, торговое право, антидемпинговая защита, сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A) и т. д.

Также у Виталия Махинчука был опыт политической деятельности – на местных выборах 2020 года он пытался стать депутатом Киевсовета от партии «Единство Александра Омельченко», однако неудачно.

Интересно, что свою научную деятельность Виталий Махинчук начинал в сфере философии права – в 2002 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Адекватность уголовного наказания как философско-правовая проблема».

Однако в дальнейшем Виталий Махинчук сменил сферу своих научных интересов.

В 2014 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Теоретические основы частноправового регулирования предпринимательских отношений» (гражданское право и гражданский процесс).

Одним из официальных оппонентов Виталия Махинчука во время защиты диссертации был действующий спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

На сайте Национальной академии правовых наук также отмечено, что в НИИ частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака, среди других ученых-юристов, ранее работал и Руслан Стефанчук.

По состоянию на 2025 год в НИИ частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака работает родной брат Руслана Стефанчука Николай Стефанчук (является народным депутатом фракции «Слуга народа»).

Кроме того, в НИИ частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака работает Иван Калаур, являющийся народным депутатом и заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики («Слуга народа»).

В 2021 году президент Владимир Зеленский присвоил Виталию Махинчуку почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Что касается Максима Савьюка, то с 2016 года он работал старшим детективом Первого Главного подразделения детективов НАБУ. Специализация детектива – расследование уголовных коррупционных правонарушений, совершаемых в системе судопроизводства и в органах прокуратуры.

До 2016 года Максим Савьюк работал в должности помощника судьи Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

Автор: Вячеслав Хрипун