Вища рада правосуддя не змогла розглянути рекомендації переможців конкурсу до апеляційних судів – що трапилося

Схоже, у Вищій раді правосуддя виник черговий внутрішній конфлікт, а член ВРП Сергій Бурлаков став розпорядником «золотої акції».

Джерело фото: ВРП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 18 вересня 2025 року не змогла розглянути рекомендації ВККС стосовно 7 переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

Усі члени ВРП – доповідачі у справах кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів (Оксана Кваша, Олексій Мельник та Григорій Усик), повідомили про необхідність зняти з розгляду питання рекомендацій ВККС та відкласти їх розгляд на невизначений час.

Про причини необхідності відкладення розгляду рекомендацій члени ВРП публічно не повідомили, хоча Оксана Кваша і Олексій Мельник згадали про події, які відбулися під час засідання ВРП 16 вересня.

«Матеріали опрацьовані, але з досвіду минулого засідання я не вважаю доцільним сьогодні розглядати це питання», – коротко повідомила Оксана Кваша.

«З тих же підстав прошу не включати цей пункт», – додав Олексій Мельник.

Пропозицію про відкладення розгляду рекомендацій підтримали 14 членів ВРП, а проти проголосував член Ради правосуддя Сергій Бурлаков.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», 16 вересня ВРП відмовила у внесенні Президенту подання про призначення дисциплінарного інспектора Служби дисциплінарних інспекторів ВРП Олега Ільницького на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Для внесення подання про призначення на посаду судді було необхідно, щоб кандидата підтримали щонайменше 14 членів ВРП, однак Сергій Бурлаков проголосував «проти» внесення подання стосовно Олега Ільницького.

Свою позицію Сергій Бурлаков мотивував тим, що призначення Олега Ільницького на посаду судді призведе до послаблення Служби дисциплінарних інспекторів, яка зараз працює у неповному складі.

Також, на думку члена ВРП, Олег Ільницький мав заздалегідь визначитися, яка посада для нього є пріоритетною – судді апеляційного суду або дисциплінарного інспектора.

Зазначимо, що станом на вересень 2025 року у складі ВРП є 15 членів ВРП (разом з головою Верховного Суду), однак член ВРП Роман Маселко не брав участі у розгляді рекомендації Олега Ільницького, оскільки заявив самовідвід.

Підставою для самовідводу стало те, що Олег Ільницький є доповідачем при розгляді дисциплінарних скарг Романа Маселка, розгляд яких поки що не завершений.

Враховуючи, що інші члени ВРП також заявили низку самовідводів у межах розгляду рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів або взагалі є переможцями конкурсу, то фактично у Сергія Бурлакова є «золота акція» у виді блокуючого голосу під час розгляду рекомендацій певних претендентів на посади суддів.

Автор В’ячеслава Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.