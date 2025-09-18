Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

16:37, 18 сентября 2025
Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось
Источник фото: ВСП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 18 сентября 2025 года не смог рассмотреть рекомендации ВККС относительно 7 победителей конкурса на должности судей апелляционных административных судов.

Все члены ВСП – докладчики по делам кандидатов на должности судей апелляционных административных судов (Оксана Кваша, Алексей Мельник и Григорий Усик) сообщили о необходимости снять с рассмотрения вопросы рекомендаций ВККС и отложить их рассмотрение на неопределенное время.

О причинах необходимости перенести рассмотрение рекомендаций члены ВСП публично не сообщили, хотя Оксана Кваша и Алексей Мельник упомянули о событиях, произошедших во время заседания ВСП 16 сентября.

«Материалы проработаны, но по опыту прошедшего заседания я не считаю целесообразным сегодня рассматривать этот вопрос», – коротко сообщила Оксана Кваша.

«По тем же основаниям прошу не включать этот пункт», – добавил Алексей Мельник.

Предложение об отложении рассмотрения рекомендаций поддержали 14 членов ВСП, а «против» проголосовал член Совета правосудия Сергей Бурлаков.

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 16 сентября ВСП отказал во внесении Президенту представления о назначении дисциплинарного инспектора Службы дисциплинарных инспекторов ВСП Олега Ильницкого на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда.

Для внесения представления о назначении на должность судьи было необходимо, чтобы кандидата поддержали по меньшей мере 14 членов ВСП, однако Сергей Бурлаков проголосовал против внесения представления относительно Олега Ильницкого.

Свою позицию Сергей Бурлаков мотивировал тем, что назначение Олега Ильницкого на должность судьи повлечет своим следствием ослабление Службы дисциплинарных инспекторов, которая сейчас работает в неполном составе.

Также, по мнению члена ВСП, Олег Ильницкий должен был заранее определиться, какая должность для него является приоритетной – судьи апелляционного суда или дисциплинарного инспектора.

Отметим, что по состоянию на сентябрь 2025 года в составе ВСП есть 15 членов Совета правосудия (вместе с председателем Верховного Суда), однако член ВСП Роман Маселко не участвовал в рассмотрении рекомендации Олега Ильницкого, поскольку заявил самоотвод.

Основанием для самоотвода стало то, что Олег Ильницкий является докладчиком в дисциплинарных жалобах Романа Маселко, рассмотрение которых пока что не завершено.

Учитывая, что другие члены ВСП также заявили ряд самоотводов в рамках рассмотрения рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов или же вообще являются победителями конкурса, фактически у Сергея Бурлакова есть «золотая акция» в виде блокирующего голоса при рассмотрении рекомендаций определенных претендентов на должности судей.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді