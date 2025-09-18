Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 18 сентября 2025 года не смог рассмотреть рекомендации ВККС относительно 7 победителей конкурса на должности судей апелляционных административных судов.

Все члены ВСП – докладчики по делам кандидатов на должности судей апелляционных административных судов (Оксана Кваша, Алексей Мельник и Григорий Усик) сообщили о необходимости снять с рассмотрения вопросы рекомендаций ВККС и отложить их рассмотрение на неопределенное время.

О причинах необходимости перенести рассмотрение рекомендаций члены ВСП публично не сообщили, хотя Оксана Кваша и Алексей Мельник упомянули о событиях, произошедших во время заседания ВСП 16 сентября.

«Материалы проработаны, но по опыту прошедшего заседания я не считаю целесообразным сегодня рассматривать этот вопрос», – коротко сообщила Оксана Кваша.

«По тем же основаниям прошу не включать этот пункт», – добавил Алексей Мельник.

Предложение об отложении рассмотрения рекомендаций поддержали 14 членов ВСП, а «против» проголосовал член Совета правосудия Сергей Бурлаков.

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 16 сентября ВСП отказал во внесении Президенту представления о назначении дисциплинарного инспектора Службы дисциплинарных инспекторов ВСП Олега Ильницкого на должность судьи Восьмого апелляционного административного суда.

Для внесения представления о назначении на должность судьи было необходимо, чтобы кандидата поддержали по меньшей мере 14 членов ВСП, однако Сергей Бурлаков проголосовал против внесения представления относительно Олега Ильницкого.

Свою позицию Сергей Бурлаков мотивировал тем, что назначение Олега Ильницкого на должность судьи повлечет своим следствием ослабление Службы дисциплинарных инспекторов, которая сейчас работает в неполном составе.

Также, по мнению члена ВСП, Олег Ильницкий должен был заранее определиться, какая должность для него является приоритетной – судьи апелляционного суда или дисциплинарного инспектора.

Отметим, что по состоянию на сентябрь 2025 года в составе ВСП есть 15 членов Совета правосудия (вместе с председателем Верховного Суда), однако член ВСП Роман Маселко не участвовал в рассмотрении рекомендации Олега Ильницкого, поскольку заявил самоотвод.

Основанием для самоотвода стало то, что Олег Ильницкий является докладчиком в дисциплинарных жалобах Романа Маселко, рассмотрение которых пока что не завершено.

Учитывая, что другие члены ВСП также заявили ряд самоотводов в рамках рассмотрения рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов или же вообще являются победителями конкурса, фактически у Сергея Бурлакова есть «золотая акция» в виде блокирующего голоса при рассмотрении рекомендаций определенных претендентов на должности судей.

Автор Вячеслав Хрипун

