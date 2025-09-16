Практика судів
Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

17:51, 16 вересня 2025
Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.
Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою
Вища рада правосуддя 16 вересня 2025 року розглянула перші рекомендації ВККС стосовно переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня 2025 року внесла на розгляд Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення на посади суддів апеляційних адміністративних судів 42 переможців конкурсу на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

За підсумками розгляду перших трьох рекомендацій ВККС, Вища рада правосуддя вирішила внести Президенту подання про призначення Кравченко Євгена Дмитровича на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду. Його призначення на посаду судді підтримали 15 членів Вищої ради правосуддя.

Зазначимо, що наразі Євген Кравченко є суддею Сумського окружного адміністративного суду.

Разом з тим, під час розгляду рекомендацій ВККС, виникли проблеми у судді Миколаївського окружного адміністративного суду (у 2022 році відряджена до складу Одеського окружного адміністративного суду) Ганни Лебедєвої та дисциплінарного інспектора Служби дисциплінарних інспекторів ВРП Олега Ільницького.

Ганна Лебедєва є претенденткою на посаду судді П’ятого апеляційного адміністративного суду (м. Одеса).

До Ганни Лебедєвої у членів ВРП виникли запитання як у зв’язку з її особистим знайомством з колишнім головою Верховного Суду та головою Миколаївського окружного адміністративного суду Всеволодом Князєвим, так і стосовно її неодноразових поїздок за кордон під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що Ганна Лебедєва є у списку суддів, які після початку повномасштабного вторгнення були безстроково відряджені до інших судів, хоча територіальна підсудність справ вказаних судів змінена не була.

У зв’язку з цим, у Громадської ради доброчесності виникли претензії до судді – ГРД звернула увагу, що безстрокове відрядження судді до Одеси було, ймовірне, невипадковим, оскільки Ганна Лебедєва та Всеволод Князєв були добре знайомі – до 2017 року Всеволод Князєв був головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

А під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів, який був оголошений у 2019 році (конкурс не відбувся), серед осіб, які можуть надати відповідну позитивну рекомендацію, Ганна Лебедєва зазначила все того ж Всеволода Князєва.

Також члени ВРП звернули увагу, що у 2022-2024 роках Ганна Лебедєва 13 разів виїжджала за кордон на відпочинок (на строк від тижня до двох тижнів), хоча подібна практика для осіб, які займають державні посади, викликала застереження.

Після обговорення кандидатури Ганни Лебедєвої у нарадчій кімнаті, члени ВРП вирішили поки що оголосити перерву у розгляді кандидатури судді.

Крім того, Вища рада правосуддя 16 вересня вирішила відмовити у внесенні подання про призначення на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду Олегу Ільницькому, який наразі працює дисциплінарним інспектором ВРП.

До кандидата виникли претензії фактично у зв’язку з його бажанням змінити місце роботи – справа у тому, що у 2024 році Олег Ільницький переміг у конкурсі на посаду дисциплінарного інспектора СДІ, хоча з 2023 року він одночасно брав участь у конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Як зазначив у зв’язку з цим член ВРП Сергій Бурлаков, призначення Олега Ільницького на посаду судді Восьмого апеляційного адміністративного суду, буде мати наслідком послаблення Служби дисциплінарних інспекторів, яка зараз і так працює у неповному складі.

Також, на думку члена ВРП, Олег Ільницький мав заздалегідь визначитися, яка посада для нього є пріоритетною – судді апеляційного суду або дисциплінарного інспектора.

Відтак «за» внесення подання Президенту щодо призначення Олега Ільницького на посаду судді, проголосували 13 членів ВРП, а «проти» – 1 (Сергій Бурлаков).

Оскільки для внесення подання про призначення на посаду судді необхідно, щоб кандидата підтримали щонайменше 14 членів ВРП, то Олег Ільницький поки що не зможе стати суддею.

Автор: В’ячеслав Хрипун

